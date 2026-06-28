O analiză amplă a studiilor existente sugerează că persoanele cu grupa de sânge B, fie Rh pozitiv, fie Rh negativ, ar putea avea un risc ușor mai mare de a dezvolta diabet de tip 2. Importanța acestei informații în viața cotidiană este următoarea: riscul există, dar rămâne modest, comparativ cu factori mult mai influenți, precum alimentația și nivelul de activitate fizică.

Analiza indică un risc cu aproximativ 28% mai mare pentru persoanele cu grupa B față de cele cu grupe non-B. Pentru a pune cifra în perspectivă, consumul zilnic a 50 de grame de carne procesată poate crește riscul de diabet de tip 2 cu 37%, iar un stil de viață sedentar îl poate dubla. Această comparație nuanțează discuția: grupa sanguină reprezintă o piesă din puzzle, nu elementul central.

Grupa de sânge B nu este un motiv de panică

Dacă aveți grupa B, informația merită reținută, dar nu ca o etichetă definitorie. Mai util este să o priviți ca pe un mic semnal că merită să fiți atenți la factorii pe care îi puteți influența direct: alimentația, mișcarea fizică și gestionarea greutății. Aici se află diferența esențială.

Studiul nu afirmă că grupa de sânge B duce automat la diabet de tip 2. El indică doar că, în urma examinării datelor existente de către cercetători, aceasta a fost singura legătură susținută convingător dintre grupele de sânge și afecțiunile analizate.

Cercetarea a inclus 51 de revizuiri și 270 de asocieri

Cercetarea a fost un studiu de tip umbrella review, coordonat de epidemiologul Fang-Hua Liu de la China Medical University. A evaluat dovezile existente despre legătura dintre grupele de sânge și diverse boli, integrând 51 de revizuiri sistematice cu meta-analize și verificând aproximativ 270 de posibile asocieri între grupele ABO, factorul Rh și diferite afecțiuni.

Potrivit Mediafax, concluzia care a rezistat cel mai bine a fost cea legată de diabetul de tip 2 și grupa B. Autorii au formulat rezultatul foarte clar:

Acest lucru semnifică ceva important și liniștitor în același timp: multe ipoteze despre grupele de sânge și boli nu au fost confirmate după o verificare atentă a datelor.

Ce puteți face dacă aveți grupa B

Dacă aveți grupa B, informația nu trebuie să genereze teamă, ci să ajute la prioritizare. Nu are sens să vă concentrați pe un factor pe care nu îl puteți schimba, ignorând restul. Este mult mai relevant să analizați obiceiurile zilnice care influențează mai puternic sănătatea decât acel plus de 28%.

De exemplu, comparația din studiu este foarte utilă. Față de riscul asociat grupei B, consumul zilnic a 50 de grame de carne procesată crește riscul cu 37%. Sedentarismul îl poate dubla, având un efect considerabil mai mare. Aceasta este partea încurajatoare: mișcarea și alegerile alimentare sunt aspecte pe care le puteți ajusta.

O regulă simplă ce poate fi reținută este următoarea: folosiți informația despre grupa de sânge ca pe un memento, nu ca pe un verdict. Nu vă schimbă viața peste noapte, dar poate fi un motiv pentru a fi mai consecvenți cu rutina dumneavoastră.

Studiul nu clarifică mecanismele biologice

Există și întrebări care rămân deschise. Analiza indică asocierea, dar informațiile disponibile aici nu explică mecanismele biologice prin care grupa sanguină B ar putea influența riscul de diabet de tip 2. De asemenea, nu propune o abordare separată de prevenție sau management pentru persoanele cu grupa B.

Lipsa acestor răspunsuri nu modifică însă aspectul practic. În acest moment, mesajul util rămâne același pentru toate persoanele care citesc astfel de știri despre sănătate: factorii modificabili au o greutate mai mare decât acest detaliu genetic. Altfel spus, ceea ce faceți în mod repetat contează mai mult decât litera trecută în fișa dumneavoastră medicală.

Cum să citiți corect o astfel de știre

Atunci când vedem o informație de acest gen, avem tendința să ne întrebăm imediat dacă ar trebui să ne îngrijorăm. Răspunsul este: nu, dar merită să fiți atenți. O asociere modestă nu echivalează cu o condamnare și nici cu o garanție că boala va apărea.

Totuși, este o piesă utilă din imaginea de ansamblu a sănătății dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de încă un motiv pentru a evita sedentarismul sau pentru a fi mai atenți la consumul zilnic de carne procesată, comparațiile din acest studiu sunt destul de clare. Riscul legat de grupa B este mai mic decât cel al unor obiceiuri foarte concrete, repetate zi de zi.

Faptul care rămâne este acesta: dintre aproximativ 270 de posibile legături verificate între grupele de sânge, factorul Rh și diferite afecțiuni, analiza coordonată de Fang-Hua Liu a găsit o singură asociere susținută convingător, cea dintre grupa de sânge B și riscul de diabet de tip 2.