Nike a dus unul dintre cei mai recognoscibili sneakerși ai săi într-o direcție neașteptată: la Săptămâna Modei masculine de la Paris, a prezentat un Air Force 1 cu vârf pătrat, mai îngust și cu o linie mai elegantă decât modelul pe care îl știm de ani buni. În același pachet, brandul a arătat și o versiune care merge exact în sens opus, Air Force 1 ’01, gândită să reproducă aspectul și senzația modelului din 2001.

În cifre, schimbarea are două repere clare pentru garderoba ta: noul Air Force 1 Square Toe este așteptat din primăvara anului 2027, iar Air Force 1 ’01 vine după o colaborare limitată numită „LO2” și va avea o lansare mai amplă. Prețul nu a fost confirmat până acum, așa că, dacă te tentează modelul nou, singurul lucru sigur este calendarul, nu și bugetul.

Aici e, de fapt, miza pentru cine poartă sneakerși și la birou, și în weekend. Air Force 1 a fost mereu genul de pantof care merge cu blugi, rochii slip, pantaloni largi și chiar cu un costum relaxat. Un vârf pătrat îl mută puțin din zona sport-casual în ceva mai „dressy” (mai ales dacă îți plac piesele curate, fără prea mult volum). Dar exact asta poate să-i deranjeze pe fanii modelului clasic: dacă iubești Air Force 1 tocmai pentru forma lui rotunjită și robustă, noua versiune poate părea o ruptură, nu un update.

Forma nouă îl face mai ușor de dus spre ținute elegante

Din ce a arătat Nike la Paris, nu vorbim doar despre un detaliu schimbat la vârf. Întregul pantof apare mai suplu și mai rafinat. Asta contează mult în styling. Un sneaker mai îngust stă diferit sub un pantalon drept, intră mai firesc sub tivul unui costum lejer și nu „taie” vizual glezna la fel de puternic precum un model masiv.

Dacă îți plac ținutele simple, modelul „Triple White” pare cel mai ușor de integrat. Mergi pe combinația clasică: jeanși albaștri, tricou alb, blazer supradimensionat. Sau, dacă vrei să profiți tocmai de aerul mai elegant al vârfului pătrat, îl poți imagina cu pantaloni negri cu pense și o cămașă albă. Și da, exact genul acesta de sneaker poate funcționa mai bine în zilele în care nu vrei nici balerini, nici loafers.

Numai că Nike nu s-a oprit la varianta curată. Au apărut și versiuni multicolore țesute, combinații de carouri albastru-roșu și modele din piele întoarsă cu ornamente de vârf inspirate de cizmele cowboy western, plus accesorii argintii și turcoaz. Aici lucrurile devin mai de nișă: sunt perechi care cer o garderobă mai curajoasă și, sincer, mai puține piese concurente în restul ținutei.

Versiunea Air Force 1 ’01 pare răspunsul pentru fanele care vor clasicul înapoi

Dacă te uiți la acest dublu lansaj și te întrebi de ce Nike merge și într-o direcție foarte nouă, și într-una nostalgică, răspunsul e destul de clar. Brandul încearcă să păstreze relevant un model iconic fără să piardă publicul care l-a transformat într-un clasic.

Potrivit Wwd, Air Force 1 ’01 este construit special ca să imite look-ul și senzația modelului din 2001. Pentru fanele care spun de ani întregi că unele relansări nu mai au exact proporțiile sau feeling-ul versiunilor vechi, asta ar putea fi partea cea mai interesantă a poveștii, chiar mai mult decât experimentul cu vârf pătrat.

Dar sunt și multe lucruri care nu au fost anunțate încă. Nu știm ce preț va avea noul Square Toe. Nu știm nici ce alte culori și materiale vor exista pentru Air Force 1 ’01 dincolo de faptul că urmează o lansare mai amplă după ediția limitată „LO2”. Și nu a fost explicată public nici viziunea designerilor din spatele schimbării de formă, nici felul în care Nike citește această împărțire între nostalgie și inovație.

Ce merită urmărit dacă vrei o pereche care să nu pară depășită peste un sezon

Dacă îți alegi sneakerșii cu gândul la cât de mult îi porți, nu doar la efectul de noutate, diferența dintre cele două direcții contează. Air Force 1 ’01 pare pariul mai sigur pentru garderoba capsulă: model familiar, ușor de combinat, risc mai mic să te saturi repede de el. Square Toe, în schimb, e genul de piesă care poate face o ținută să pară mai actuală, dar îți cere să fii împăcată cu faptul că nu arată ca „Air Force-ul clasic”.

Iar dacă porți des rochii midi, fuste satinate sau pantaloni croiți, noua formă s-ar putea să ți se pară chiar mai practică estetic decât modelul tradițional. Pentru jeanși largi, joggeri și outfituri foarte casual, versiunea clasică sau Air Force 1 ’01 are șanse mai mari să rămână alegerea firească.

Nike a sugerat că experimentul nu se oprește aici. Și modelul Air Max 90 a fost previzualizat la Paris într-o variantă cu vârf pătrat, într-o culoare „Volt Green”, semn că nu vorbim despre un test izolat, ci despre o direcție pe care brandul vrea s-o împingă mai departe.

Până la un preț oficial și până la imagini complete de lansare, cel mai concret reper rămâne acesta: Air Force 1 Square Toe este așteptat să ajungă pe piață din primăvara anului 2027.