Știi momentul ăla când ai o nuntă în mijlocul verii și simți că te topești doar uitându-te la invitație? este o provocare reală pentru oricine. Ei bine, prințesa de Wales are o soluție testată pentru evenimentele formale pe timp de caniculă, bazată pe un detaliu surprinzător la tivul rochiei.

Iar asta contează enorm pentru noi, femeile care căutăm mereu echilibrul perfect între a arăta impecabil și a nu leșina de cald la petrecerile în aer liber. Soluția ei nu implică materiale greoaie sau croieli imposibile, ci o iluzie optică inteligentă creată prin dantelă și transparențe subtile.

Problema garderobei de vară nu este deloc nouă. Kate participă an de an la evenimente unde soarele arde fără milă, de la turneele de tenis de la Wimbledon până la vizitele oficiale de peste hotare. Numai că eticheta o obligă să poarte ținute extrem de stricte, care la prima vedere par o condamnare sigură la supraîncălzire.

Iluzia dantelei și secretul ventilației

Aici intervine magia tivului transparent. Așa cum a relatat Hellomagazine într-o analiză recentă a stilului regal, secretul constă într-o rochie care dă senzația de piele goală prin panouri de material transparent sau aplicații de dantelă. Gândește-te la o rochie midi clasică, dar care în partea de jos permite aerului să circule liber.

În 2016, la debutul ei la Royal Ascot, Kate a ales exact o astfel de abordare. A purtat o creație din dantelă albă semnată Dolce & Gabbana, o piesă pe care o mai îmbrăcase cu doar o lună înainte la un show ecvestru.

Deși rochia ajungea până sub genunchi, inserțiile de dantelă lăsau picioarele la vedere într-un mod extrem de elegant. Asta a asigurat exact ventilația necesară într-o zi toridă.

Cum poți aplica regula în garderoba ta

Și pentru că detaliile fac mereu diferența, ținuta de atunci a fost completată de o pălărie Una de la Jane Taylor, evaluată la 1.050 de lire sterline, un clutch crem și cercei delicați cu perle.

Un an mai târziu, prințesa a repetat figura. A optat pentru o rochie albă din dantelă creată de Sarah Burton pentru Alexander McQueen, aducând un discret omagiu propriei rochii de mireasă. A fost singura dată când a ales o lungime până la genunchi pentru acest eveniment prestigios. Tivul gradat crea din nou acea transparență salvatoare în lumina soarelui.

Sincer, mi se pare o idee pe care o putem împrumuta oricând. Nu ai nevoie de un buget regal pentru a arăta bine vara.

Următorul tău eveniment de vară se apropie cu pași repezi, iar un mic sfat de la noi este să cauți piese cu dublură scurtă. Rămâne doar să probezi acea rochie cu tiv iluzie care te va ajuta să dansezi până dimineața, fără să simți nicio secundă că te sufoci.