O persoană a murit și alte două au fost spitalizate în New York după ce au contractat o bacterie periculoasă, cunoscută popular ca „mâncătoare de carne”. Autoritățile au emis o alertă de urgență privind bacteria *Vibrio vulnificus*, care se găsește în apele de coastă calde și poate fi fatală în doar 48 de ore de la infectare. Victima decedată era din comitatul Suffolk.

Alertă emisă de guvernator

Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a confirmat situația gravă și a cerut populației să fie extrem de precaută. Investigațiile preliminare arată că celelalte două persoane infectate, ambele din Connecticut, au intrat în contact cu bacteria în apele din Long Island Sound. E drept că astfel de cazuri sunt rare, dar extrem de severe.

„În timp ce investigăm în continuare, este esențial ca toți newyorkezii să rămână vigilenți și să ia măsuri de precauție adecvate pentru a se proteja pe ei înșiși și pe cei dragi”, a declarat guvernatorul Hochul într-un comunicat oficial.

Cum te poți infecta?

Dar cum ajunge, mai exact, această bacterie în organism? Ei bine, lucrurile sunt destul de simple, dar periculoase. Principala cale este consumul de crustacee crude sau gătite insuficient, în special stridii. A doua modalitate, la fel de riscantă, este expunerea unei răni deschise, fie ea și o simplă zgârietură, la apa de mare contaminată.

Odată intrată în corp, bacteria poate provoca infecții grave ale pielii, cu simptome precum leziuni cutanate, vezicule, abcese și ulcere. Stai puțin, că nu e tot. În cazurile cele mai grave, infecția poate pătrunde în sânge, provocând septicemie, o reacție în lanț care poate duce la deces.

Un deces din cinci infectați

Iar odată ce infecția se instalează, devine o cursă contra cronometru. Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), rata mortalității este șocantă. „Multe persoane cu infecție cu *Vibrio vulnificus* necesită îngrijiri intensive sau amputări de membre, iar aproximativ 1 din 5 persoane cu această infecție moare, uneori în decurs de o zi sau două de la îmbolnăvire”, se arată într-un avertisment al instituției.

Cifrele sunt, pe bune, înfiorătoare.

Încălzirea globală, un factor cheie

Apariția acestor bacterii în zone tot mai nordice, cum este New York, nu este o coincidență. Oamenii de știință leagă acest fenomen direct de încălzirea globală. Această bacterie (care preferă apele sărate și calde) se dezvoltă optim la temperaturi de peste 20 de grade Celsius. Pe măsură ce oceanele se încălzesc, habitatul său se extinde, punând în pericol noi comunități.

Măsuri de precauție esențiale

Comisarul de stat pentru sănătate, Dr. James McDonald, a subliniat importanța prevenției. „Protejați-vă pe voi și pe cei dragi, fiind conștienți de pericolele potențiale și luând măsuri de siguranță”, a transmis acesta. Autoritățile recomandă câteva măsuri simple, dar vitale:

Evitați consumul de crustacee crude sau insuficient preparate, în special stridii.

Dacă aveți o rană deschisă (inclusiv tăieturi, zgârieturi sau piercinguri recente), evitați să intrați în apa de mare caldă.

În cazul în care contactul este inevitabil, acoperiți rana cu un bandaj rezistent la apă.

Dacă o rană deschisă intră în contact cu apa de mare sau cu sucuri de la fructe de mare crude, spălați-o imediat și temeinic cu apă și săpun.

Numai că dincolo de aceste sfaturi, vigilența rămâne cea mai bună armă, mai ales că o infecție poate degenera rapid, necesitând, în multe cazuri, amputarea membrelor pentru a salva viața pacientului.