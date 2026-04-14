Hampshire College, o cunoscută instituție de arte liberale din Amherst, Massachusetts, a anunțat că se află într-o tranziție majoră din cauza problemelor financiare. Președinta Miriam Nelson a confirmat că se caută un partener strategic și, mai mult, colegiul ar putea să nu admită o nouă clasă de studenți în toamna anului 2019. Decizia finală în această privință urmează să fie luată până la 1 februarie.

O realitate sfâșietoare

Anunțul a zguduit comunitatea academică. Președinta Miriam Nelson nu s-a ferit de cuvinte dure pentru a descrie situația. „Aceasta este o realitate sfâșietoare pe care trebuie să o împărtășim”, a declarat ea. viitorul colegiului, așa cum îl știau toți, este incert. Conducerea a fost forțată să ia în considerare măsuri drastice pentru a supraviețui.

Nelson a subliniat gravitatea momentului. „Realitatea dură este că vorbim despre viitorul colegiului.”

Provocări financiare și demografice

Dar de ce s-a ajuns aici? Colegiul se confruntă cu „provocări demografice și financiare descurajante”, care pun presiune pe modelul său de afaceri. Ca multe alte instituții private mici, Hampshire depinde în mare măsură de veniturile din taxele de școlarizare, iar tendințele actuale nu sunt deloc favorabile.

Până la urmă, cifrele nu mint.

Fără un flux constant de studenți noi, sustenabilitatea financiară devine o problemă critică. Găsirea unui partener strategic nu mai este o opțiune, ci o necesitate. „Avem nevoie de un partener pentru a avea un viitor sustenabil pe termen lung”, a adăugat Nelson.

Transparență totală în fața crizei

Conducerea colegiului insistă că a ales calea transparenței, chiar dacă veștile sunt proaste. Gaye Hill, președinta consiliului de administrație, a susținut decizia de a comunica deschis dificultățile. „Suntem foarte transparenți în legătură cu provocările dificile cu care ne confruntăm”, a spus aceasta.

Iar această transparență este esențială pentru a menține încrederea comunității (studenți, profesori și absolvenți) în timpul acestui proces complicat. V-ați gândit vreodată cum e să afli că facultatea ta e pe punctul de a se închide?

Un model educațional în pericol

Fondat în 1970, Hampshire College a fost mereu cunoscut pentru curriculumul său alternativ și abordarea non-tradițională a educației. În loc de note clasice, studenții își construiesc propriul program de studiu și sunt evaluați prin proiecte și eseuri narative. În prezent, colegiul are un număr de aproximativ 1.400 de studenți.

Și totuși, acest model unic, care a atras generații de tineri creativi, este acum amenințat de o realitate economică brutală, una care afectează tot mai multe colegii mici din Statele Unite.