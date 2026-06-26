Un studiu recent urmărește dacă riscul de autism fetal ar putea fi observat, într-o zi, din analiza metilării ADN în probe de sânge matern. Ideea este nouă și importantă, dar partea care contează chiar acum este alta: nu există încă un test prenatal de diagnostic pentru autism, iar rezultatele de până acum arată o asociere, nu o cauză directă.

Mai precis, cercetarea s-a uitat la modificări epigenetice, adică felul în care anumite semnale chimice influențează activitatea genelor, fără să schimbe ADN-ul în sine. Asocierea găsită între unele astfel de modificări și un risc crescut de autism deschide o direcție de lucru pentru viitor, nu un instrument pe care să îl poți cere acum la o clinică sau în sarcină.

Pentru o viitoare mamă, asta schimbă mai ales felul în care privește știrea. Nu este un motiv de panică și nici o promisiune că autismul va putea fi „depistat” curând printr-o analiză obișnuită. Este, mai degrabă, un semn că știința caută metode de identificare mai timpurie a riscului, ceea ce ar putea ajuta familiile să se pregătească și să înceapă mai devreme intervențiile potrivite, dacă va exista cândva un test validat.

Nu există încă un test prenatal disponibil pentru autism

Aici este bine să separăm speranța de realitate. Studiul actual nu oferă un test diagnostic direct. Nici nu anunță când ar putea apărea unul pe piață, iar informațiile disponibile până acum nu menționează studii clinice ample deja lansate pentru validarea unei astfel de metode.

Dar contează că direcția de cercetare există. Diagnosticul de autism, în prezent, se bazează pe observarea comportamentului și a dezvoltării copilului. Uneori, medicii pot folosi și teste genetice sau neurologice pentru a exclude alte afecțiuni, nu pentru a confirma singure autismul.

Și asta răspunde unei întrebări foarte practice: dacă ești însărcinată, nu are sens să cauți „testul prenatal pentru autism”, fiindcă nu a fost anunțat ca disponibil. Mai util este să continui monitorizarea obișnuită a sarcinii și să eviți promisiunile prea frumoase de pe internet.

Ce ar însemna, cândva, un test de risc și de ce subiectul este delicat

Dacă astfel de cercetări vor duce, în timp, la un test mai specific, miza pentru părinți ar fi pregătirea timpurie. Un rezultat de risc nu ar însemna automat un diagnostic, ci mai degrabă o informație care ar putea schimba felul în care familia se organizează, caută sprijin și urmărește dezvoltarea copilului după naștere.

Numai că apar și întrebări etice sensibile. Un test prenatal de risc pentru autism ar putea aduce anxietate în sarcină, mai ales dacă nu oferă certitudini. Ar conta enorm cum este explicat rezultatul și ce sprijin primesc părinții după aceea. Datele publicate până acum nu intră în aceste implicații, dar ele nu pot fi separate de o eventuală aplicare reală.

Potrivit Sfatulmedicului, studiul nu stabilește o relație cauzală directă, ci doar o asociere între anumite modificări epigenetice și risc. Asta înseamnă că orice discuție despre folosirea practică a metodei este, deocamdată, prematură.

Ce poți face acum, fără promisiuni false

Recomandările utile pentru sarcină rămân cele cunoscute și serioase: monitorizarea atentă a sarcinii, alimentație echilibrată, evitarea expunerii la substanțe toxice și un stil de viață sănătos. Nu există în datele publicate o garanție că aceste măsuri previn autismul, dar ele reduc riscurile generale din sarcină și susțin sănătatea mamei și a copilului.

Iar aici merită un reper simplu: dacă auzi despre soluții „miraculoase” care ar preveni sigur autismul, tratează-le cu prudență. Studiul de acum nu spune asta. Nu promite prevenție sigură, nu oferă tratament și nu înlocuiește consultațiile obișnuite.

Dacă ai deja un copil mic și te întrebi la ce să fii atentă, semnele de alarmă care cer o discuție cu medicul sunt lipsa de interacțiune socială, dificultățile de comunicare și comportamentele repetitive. La un copil cu autism pot apărea întârzieri în dezvoltarea limbajului, dificultăți în menținerea contactului vizual și probleme în a înțelege emoțiile celorlalți.

Unde mergi dacă apar îngrijorări după naștere

Drumul corect începe, de obicei, la medicul de familie. El poate da trimitere către pediatrie sau neuropsihiatrie pediatrică. În diagnostic și monitorizare mai pot fi implicați psihologii clinicieni și terapeuții ocupaționali.

Investigațiile uzuale includ teste de dezvoltare, evaluări comportamentale și, uneori, teste genetice. Ele sunt accesibile prin ambulatorii de specialitate, spitale publice și clinici private. Cu cât îngrijorarea este discutată mai devreme, cu atât familia poate primi mai repede clarificări și, dacă este nevoie, sprijin.

Dar este bine de știut și asta: autismul este o afecțiune neurodezvoltativă complexă. Poate aduce dificultăți de învățare, probleme în gestionarea stresului și provocări de integrare socială, însă traseul fiecărui copil este diferit. De aceea, evaluarea făcută de specialiști contează mai mult decât orice listă citită pe fugă.

Ce rămâne concret după știrea aceasta? Un posibil test prenatal pentru risc de autism nu este disponibil încă, iar cea mai bună decizie, azi, este o sarcină urmărită corect și atenție la dezvoltarea copilului după naștere, cu primul pas la medicul de familie dacă apar semne de întrebare.