Valurile de căldură nu vin doar cu oboseală, sete și nopți grele. Cercetări recente de la MIT și alte instituții arată că temperaturile extreme pot reduce capacitatea de concentrare, pot influența comportamentul și pot agrava afecțiunile psihice, exact în zilele în care multe dintre noi încercăm să funcționăm normal la birou, acasă sau cu copiii în vacanță.

Aproape 10% cresc internările persoanelor cu afecțiuni psihice în timpul valurilor de căldură, potrivit unei analize publicate în 2023 de cercetători ai Universității Oxford. Iar la tinerii între 15 și 24 de ani, rata sinuciderilor crește cu aproape 3% pentru fiecare grad Celsius în plus al temperaturii medii lunare în Statele Unite, o creștere de peste două ori mai mare decât la adulți. Cifra spune ceva foarte concret: canicula de mai multe zile nu înseamnă doar disconfort, ci o presiune reală pe echilibrul mintal.

Dacă ai observat că în zilele toride îți fuge atenția, te enervezi mai repede sau simți că orice sarcină banală cere un efort dublu, nu e doar o impresie. După expunerea la temperaturi foarte ridicate, participanții din studiile lui Catherine Thompson, psiholog specializat în cogniție la Liverpool Hope University, au avut dificultăți în menținerea atenției și în procesarea informațiilor. Vestea bună este că această capacitate cognitivă a revenit la normal după aproximativ 20 de minute de răcire.

Asta îți dă și un reper practic. Dacă ai o zi în care trebuie să iei decizii, să conduci, să lucrezi cu cifre sau să ai răbdare cu un copil agitat, pauza de răcire nu e un moft. E o intervenție simplă care poate face diferența între a merge pe pilot automat și a gândi limpede.

Canicula de câteva zile nu te face doar somnoroasă, ci îți poate schimba reacțiile

Când temperaturile rămân sus mai multe zile la rând, corpul nu mai recuperează ușor, mai ales dacă nici noaptea nu se răcește suficient. Iar efectul se vede în minte: atenție mai slabă, procesare mai lentă a informațiilor, iritabilitate și o vulnerabilitate mai mare dacă există deja anxietate, depresie sau altă afecțiune psihică.

Joshua Wortzel, coordonatorul Heat-Mind Lab din cadrul Hartford HealthCare, rezumă foarte clar miza:

Aici e un detaliu important. Nu vorbim doar despre recorduri absolute, ci și despre ce înseamnă „prea cald” pentru locul în care trăiești. Un val de căldură într-un oraș obișnuit cu veri moderate poate apăsa organismul și psihicul diferit față de o zonă în care astfel de temperaturi sunt mai frecvente.

Pe baza datelor citate de Mediafax, persoanele cu schizofrenie au avut un risc de deces de trei ori mai mare în timpul valului de căldură care a afectat Canada în 2021. Pentru familiile care au pe cineva vulnerabil psihic, semnalul e foarte clar: zilele de caniculă trebuie tratate ca perioade de risc, nu doar ca un inconvenient de sezon.

Copiii și tinerii par mai expuși decât adulții

Poate cea mai apăsătoare parte a acestor cercetări este că impactul nu se oprește la adulții deja epuizați de muncă și griji. Tinerii și copiii par afectați disproporționat, iar cifrele merg într-o direcție greu de ignorat.

Copiii născuți în 2020 ar putea traversa de aproximativ șapte ori mai multe episoade de caniculă decât bunicii lor, potrivit oamenilor de știință. Comparația spune mult mai bine decât orice avertisment vag cât de des va intra căldura extremă în viața lor obișnuită: mai multe veri cu restricții, mai multe zile în care joaca afară devine limitată și mai multe perioade în care concentrarea, somnul și starea emoțională pot avea de suferit.

Dar. Pentru părinți, asta se traduce în lucruri foarte concrete: copilul poate deveni mai impulsiv, mai plângăcios, mai greu de liniștit sau mai puțin atent, fără ca problema să fie „răsfățul” ori lipsa de chef. La adolescenți, iritarea, retragerea sau reacțiile exagerate în zilele foarte calde merită privite și prin această lentilă.

Ce poți face practic în zilele foarte calde

Primul lucru util este să tratezi răcirea ca pe o parte din igiena mentală, nu doar din confort. Dacă observi că nu te mai poți concentra, programează pauze scurte în spații mai reci. Studiile citate de Catherine Thompson arată că aproximativ 20 de minute de răcire pot ajuta creierul să revină la funcționarea obișnuită.

Și mai e ceva: mută sarcinile care cer atenție mare în partea mai suportabilă a zilei, dacă programul îți permite. Nu pentru că „așa e bine”, ci pentru că în orele cele mai fierbinți mintea procesează mai greu. Pentru copii și tineri, regula practică este simplă: mai puțin timp în căldură puternică, mai multă umbră, mai multe pauze în interior și atenție la schimbările de comportament.

Dacă tu sau cineva apropiat aveți deja o afecțiune psihică, zilele cu temperaturi ieșite din comun merită pregătite din timp. Mai puține drumuri inutile, mai multă răcire a spațiului și mai multă grijă la semnalele care arată că starea se schimbă. Nu e dramatizare, e prevenție.

Știința încă încearcă să explice exact de ce se întâmplă asta

Cercetătorii au câteva piste, dar nu toate sunt confirmate încă la oameni. Experimente pe animale sugerează că temperaturile ridicate ar putea modifica nivelul unor neurotransmițători precum serotonina, ar putea afecta comunicarea dintre rețelele neuronale și alimentarea cu oxigen a celulelor nervoase. Numai că aceste mecanisme trebuie confirmate prin studii suplimentare pe oameni.

Asta nu schimbă partea utilă pentru viața de zi cu zi. Chiar dacă știința încă pune cap la cap mecanismul complet, efectele observate există deja: concentrare mai slabă, procesare mai lentă și agravarea problemelor de sănătate mintală în perioadele de caniculă.

Detaliul care rămâne este acesta: în studiile lui Catherine Thompson, după temperaturi foarte ridicate, atenția și procesarea informațiilor s-au îmbunătățit după aproximativ 20 de minute de răcire. Pentru zilele toride care urmează, e un pas mic și foarte concret de ținut minte.