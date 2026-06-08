West Wilson a rupt în sfârșit tăcerea legată de criticile dure primite la reuniunea „Summer House”. Starul de reality show a recunoscut pe podcastul său că afirmațiile colegei Dara Levitan despre modul în care tratează femeile l-au lovit mult mai tare decât a lăsat să se vadă pe micul ecran.

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Te-ai întrebat vreodată cum reacționează cu adevărat un bărbat când prietenii îi pun oglinda în față și îi spun că e toxic în relații? Dincolo de drama televizată, situația lui West ne arată exact acea dinamică pe care multe dintre noi am trăit-o sau am văzut-o la prietenele noastre. Este vorba despre confruntarea directă cu tiparul bărbatului care vrea o parteneră doar pe post de accesoriu comod, care să nu pună prea multe întrebări.

Să facem un pas în spate pentru context. Totul a culminat în timpul reuniunii recente, când West a fost pus la zid pentru relația sa neașteptată cu Amanda Batula. Această idilă a fost confirmată în martie 2026, venind imediat după ce el încercase să reaprindă flacăra cu fosta lui iubită (și fosta cea mai bună prietenă a Amandei), Ciara Miller.

Tiparul barbatului care vrea o femeie comoda

Dara Levitan nu s-a ferit deloc de cuvinte și a pus punctul pe i. Ea l-a acuzat direct că își joacă partenerele pe degete, preocupat doar de propria imagine.

„Cel mai mare tipar din viața lui este că totul e un spectacol marca West … Cea mai mare preocupare a lui în mod constant este să fie plăcut și bine primit. Și nu prioritizează tratarea femeilor cu care este implicat romantic cu același respect pe care îl oferă oricui altcuiva din viața lui.” – Dara Levitan, co-star Summer House

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Dara a continuat cu o observație pe care multe dintre noi o recunoaștem din viața reală: „Prevăd pur și simplu că pentru mult timp va dori pe cineva care se va mula și se va plia și se va potrivi în viața lui fără scuze sau plângeri.”

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Reactia și orgoliul ranit

Așa cum a relatat Theblast într-un material publicat recent, West a părut de gheață în platou. Iar asta ne-a făcut pe multe să ne dăm ochii peste cap.

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Dar orgoliul masculin e greu de ascuns la nesfârșit.

Pe podcastul său „Show Me Something”, jurnalistul sportiv a recunoscut că a fost afectat. Deși a considerat comentariile Darei ca fiind „valide”, a admis că a fost greu de digerat.

„clar doare puțin mai mult să ai o prietenă care, gen, chiar te prăjește de tot în halul ăla în acel moment. M-am gândit la asta probabil în fiecare nenorocită de zi de atunci.” – West Wilson, realizator podcast

Când prietenii taxeaza comportamentul toxic

Un detaliu interesant este că și prietenii lui bărbați l-au taxat aspru. KJ Dillard, iubitul Darei, a făcut o paralelă dureroasă cu propriul său tată, acuzându-l pe West că nu învață din greșeli.

„Am crescut urmărind asta la prima mână și mi-a distrus familia. Tatăl meu este un mincinos inveterat. Minte pe toată lumea, dar apoi afișează această persoană de parcă are totul sub control și îi face pe oameni să se simtă bine.” – KJ Dillard, prieten

Și veteranul Bravo, Carl Radke, s-a declarat dezamăgit de lipsa de asumare a lui West, subliniind că se aștepta la scuze reale. Să fim sincere, acum, fix asta așteptăm și noi când cerem asumare într-o relație.

Numai că lucrurile sunt departe de a fi clare în culise. Zvonurile că West ar fi fost deja tăiat de pe lista pentru sezonul 11 au început să circule intens. Vicepreședintele de producție actuală de la Bravo, Josh Brown, a intervenit pentru a calma apele, numind aceste rapoarte „premature” și false. El a explicat că echipa încă lucrează la distribuție și că nimic nu este bătut în cuie.

Dacă această conștientizare publică va duce la o schimbare reală de comportament sau va rămâne doar material de audiență. Viitorul lui West în serial este încă incert, iar deciziile finale de casting pentru sezonul 11 se negociază la finalul lunii iunie, chiar înainte de vacanța de 4 iulie.