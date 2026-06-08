Știi momentul ăla când afli ceva tulburător despre un artist pe care poate l-ai ascultat ani la rând și parcă nu-ți vine să crezi? Ei bine, cântărețul francez Patrick Bruel a fost reținut luni în cadrul unei anchete privind abuzuri sexuale. Cifrele oficiale sunt greu de ignorat, pentru că investigația vizează în acest stadiu 13 presupuse victime.

De ce este acest caz atât de relevant pentru discuțiile noastre de zi cu zi? Pentru că ne demonstrează încă o dată cât de greu este să vorbești despre o traumă și cât timp le ia femeilor să prindă curaj. Dar ne arată și că tăcerea se poate rupe, chiar și după decenii, atunci când justiția decide să pună cap la cap plângerile izolate.

Acuzații vechi de zeci de ani

Lucrurile stau puțin diferit acum față de anii trecuți, când astfel de povești erau adesea ascunse sub preș. Așa cum a relatat Adevarul recent, ancheta curentă de la Parchetul din Nanterre se concentrează pe faptele denunțate de trei femei. Acestea îl acuză pe artist de agresiuni sexuale și tentative de viol comise tocmai în perioada 1997 – 2001.

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Iar lista nu se oprește la granițele Franței. Vorbim despre patru plângeri pentru viol pe teritoriul francez și de o altă anchetă judiciară deschisă tocmai în Belgia. Procurorul din Saint-Malo a trimis dosarul mai departe pe 29 mai 2026, adăugând acuzații pentru o faptă din 2012 de la Dinard, unde victima avea 32 de ani la acea vreme. Mai mult, o femeie din Belgia a depus o plângere pe 1 iunie 2026 pentru agresiuni comise în 2010 la Bruxelles.

Reacția artistului și impactul asupra carierei

Artistul în vârstă de 67 de ani contestă absolut toate faptele care îi sunt imputate. Echipa lui legală susține că el a fost cel care a vrut să clarifice situația.

„El va răspunde la toate întrebările anchetatorilor şi va furniza toate elementele necesare pentru a-şi demonstra nevinovăţia.” – Christophe Ingrain, Céline Lasek şi Fanny Colin, avocaţii artistului

Cifrele vorbesc de la sine.

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Și totuși, presiunea publică își spune cuvântul imediat. Bruel a anulat deja o mare parte din turneul care trebuia să înceapă la jumătatea lunii iunie la Paris. Organizatorii au tăiat de pe listă inclusiv trei concerte mari programate la Montreal.

Acum mingea este în terenul anchetatorilor francezi și belgieni. Rămâne neclar dacă spectacolele programate pentru la toamnă se vor mai ține sau dacă artistul va ajunge oficial în fața unui judecător pentru a răspunde acestor acuzații grave.