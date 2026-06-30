Decizia de a dona un rinichi se bazează, în general, pe analize medicale, compatibilitate și curaj. Un studiu recent publicat în JAMA Internal Medicine, ale cărui rezultate au fost prezentate la American Transplant Congress 2026 de la Boston, sugerează că pentru donatorii afro-americani ar putea fi relevant și un test genetic specific: APOL1.

Cercetătorii de la UC San Francisco și Saint Louis University au monitorizat 445 de donatori afro-americani, cu o vârstă medie de 38 de ani la momentul donării, pe o perioadă de 18,5 ani. Aproape două decenii după donare, 15% dintre aceștia aveau genotipul APOL1 de risc înalt. În acest grup, 14,7% au înregistrat o pierdere ușoară până la moderată a funcției renale, comparativ cu 6,4% dintre cei fără acest genotip. Aceasta indică un risc aproape dublu.

Dacă în familia dumneavoastră se discută despre donare sau dacă cineva apropiat ia în considerare acest pas, un aspect important este următorul: testarea nu doar că semnalează un risc crescut pentru o minoritate, ci aduce și liniște majorității. Datele arată că 85% dintre donatorii de rinichi afro-americani nu prezintă acest genotip de risc înalt.

Testul nu oferă un verdict, ci o decizie personalizată

Aceasta este miza centrală. În loc ca toți candidații afro-americani să fie considerați din start cu risc mare, testarea APOL1 poate diferenția riscul individual de presupunerile bazate pe criterii generale. Pentru o familie care cântărește o astfel de alegere, diferența este semnificativă: veți avea o discuție fundamentată pe profilul personal, nu pe statistici generale.

Chi-yuan Hsu, Profesor Distins Robert W. Schrier în Nefrologie la UCSF, a explicat direct implicația practică a acestor rezultate.

„Cu aceste date, este dificil să argumentezi împotriva efectuării genotipării pentru toți candidații donatori afro-americani, la fel cum ar fi dificil să argumentezi împotriva măsurării tensiunii arteriale.”

Tot dumnealui a explicat de ce testul poate chiar extinde, nu restrânge, baza de donatori.

„Deoarece 85% dintre donatorii de rinichi afro-americani nu au acest genotip, testarea genetică nu numai că oferă reasigurare cu privire la rezultate, dar ar putea, de asemenea, să crească baza de donatori prin neclasificarea tuturor candidaților donatori afro-americani ca având risc ridicat, ceea ce se întâmplă frecvent.”

Pentru o persoană fără pregătire medicală, interpretarea este simplă: un test suplimentar ar putea preveni atât refuzuri nedrepte, cât și decizii luate fără toate informațiile esențiale.

Ce au observat medicii după aproape 20 de ani de monitorizare

Un factor care conferă credibilitate acestor date este durata monitorizării. Nu este vorba despre efecte observate pe termen scurt, ci pe o perioadă de aproape două decenii. Cercetătorii nu au analizat doar funcția renală diminuată.

Donatorii cu genotipul APOL1 de risc înalt au avut o predispoziție mai mare la niveluri ridicate de proteină anormală în urină, un indicator al leziunilor renale. Trei donatori au dezvoltat boală renală în stadiu terminal, iar unul dintre ei avea genotipul de risc înalt.

Studiul nu afirmă însă că prezența genotipului exclude automat donarea. Chi-yuan Hsu a subliniat clar că rezultatul testului trebuie integrat în contextul întregii evaluări medicale.

„A avea genotipul APOL1 de risc înalt nu ar trebui să excludă neapărat donarea de rinichi, la fel cum donatorii de rinichi cu hipertensiune sau diabet sunt acceptabili dacă, în rest, au risc scăzut.”

Acest aspect este important pentru o înțelegere corectă: testarea adaugă nuanțe, nu un verdict imediat.

De ce este important acum

În prezent, pacienții afro-americani reprezintă aproximativ 30% din lista de așteptare pentru transplant renal, dar doar între 8% și 14% dintre donatorii în viață. Diferența dintre aceste procente indică o disproporție evidentă: nevoia depășește mult participarea la donare.

Aici, medicina personalizată poate aduce o schimbare concretă. Meyeon Park, Profesor Endowed Swart Family în Nefrologie la UCSF School of Medicine, afirmă că testarea APOL1 mută evaluarea într-o zonă mai precisă.

„Permiterea testării APOL1 pentru toți candidații afro-americani înseamnă că evaluarea riscului devine individualizată și susține o mișcare către medicina de precizie.”

Conform Medicalxpress, nici măcar în centrele mari această testare nu este oferită peste tot: doar puțin sub jumătate dintre centrele majore de transplant renal o ofereau potențialilor donatori afro-americani, conform unui sondaj din 2019. Pentru cine se gândește la donare, acesta este un detaliu practic de urmărit la începutul evaluării.

Ce întrebare are sens să puneți dacă cineva apropiat intră în evaluare

Dacă subiectul apare în familia dumneavoastră, o întrebare utilă nu este doar „poate dona?”, ci și „evaluarea include testarea APOL1?”. Acest detaliu poate modifica tonul întregii conversații, deoarece adaugă o estimare de risc mai clară.

Există și un alt aspect. Krista Lentine, Doctor în Medicină, Doctor în Filosofie, de la Divizia de Nefrologie și Hipertensiune a Saint Louis University, explică testarea ca un strat suplimentar de informație protectivă, nu ca o etichetă.

„Testarea genetică APOL1 adaugă un alt nivel de informații procesului de evaluare a donatorului, ajutând la identificarea indivizilor care ar putea fi la risc mai mare, oferind în același timp o reasigurare pentru alții care iau în considerare donarea în viață.”

Pentru beneficiarii transplantului există deja un semnal care merită urmărit: un abstract de conferință separat, prezentat în aceeași zi de cercetătorii principali de la Saint Louis University și UCSF, sugerează că beneficiarii donatorilor cu genotipul de risc înalt au un risc crescut de eșec al grefei. Ei pot avea, totuși, un beneficiu de supraviețuire față de pacienții care rămân în dializă.

Testul nu simplifică decizia în mod artificial. O face mai bine informată. Ultima informație concretă de reținut este aceasta: studiul a monitorizat donatori afro-americani timp de 18,5 ani în medie, una dintre cele mai lungi perioade analizate până acum pentru donatorii de rinichi în viață.