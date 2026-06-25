Chris Evert (71 de ani), fostă jucătoare americană de tenis și de 18 ori câștigătoare de Grand Slam, a anunțat că i-a recidivat cancerul ovarian. S-a retras din activitatea de analist TV pentru a urma tratamentul. A suferit deja o intervenție chirurgicală și va începe chimioterapia în următoarele săptămâni.

Această situație înseamnă că nu va fi prezentă la Wimbledon în 2026 și că își suspendă angajamentele profesionale pentru următoarele luni, pentru a se concentra pe sănătate. Pentru cei care o urmăresc de ani buni, vestea este importantă: este a treia oară când se confruntă cu această boală, după diagnosticul din 2022 și o recidivă ulterioară.

Dincolo de numele său mare din sport, povestea lui Chris Evert este familiară pentru multe femei: momentul în care viața publică, munca și planurile trebuie întrerupte, deoarece sănătatea necesită toată atenția. Mesajul lui Chris Evert este puternic. Ea nu vorbește despre performanță, ci despre a-și păstra energia pentru tratament și pentru oamenii importanți.

Mesajul ei este clar: tratamentul vine înaintea oricărui calendar

În declarația publică făcută după aflarea veștii, Chris Evert a explicat că diagnosticul a venit weekendul trecut, în urma unor investigații. Potrivit GSP, ea a ales să spună direct ce urmează, fără formule vagi.

"Weekendul trecut, în urma unor investigații, am aflat că mi-a recidivat cancerul ovarian. Am suferit deja o intervenție chirurgicală ca prim pas în tratamentul meu și voi începe chimioterapia în următoarele săptămâni. Din acest motiv, nu voi participa la Wimbledon anul acesta și îmi voi suspenda angajamentele profesionale în următoarele luni pentru a mă putea concentra pe sănătatea mea. Cancerul ovarian este necruțător, dar voi rămâne optimistă și hotărâtă să continui această luptă." Quercetin + Vitamina D3 Cumpără acum

Dacă preluați ceva util din această veste, este ordinea priorităților. Când apare o problemă serioasă de sănătate, primul gest sănătos nu este să „rezistați cumva” și să duceți totul mai departe la fel, ci să reduceți din obligații. Pentru multe dintre noi, aceasta este partea cea mai greu de acceptat.

Evert a făcut exact asta: a pus pe pauză aparițiile publice și munca, deși vorbim despre unul dintre cele mai vizibile turnee din lume. Este o alegere care arată cum arată, în realitate, forța: nu să continuați orice ar fi, ci să vă protejați resursele când aveți nevoie de ele.

Boala are și o dimensiune personală dureroasă în familia ei

Vestea este cu atât mai apăsătoare cu cât sora ei, Jeanne, tot jucătoare de tenis, a murit din cauza aceleiași boli în februarie 2020, la 62 de ani. Detaliul acesta schimbă și felul în care citiți optimismul din mesajul lui Chris Evert: nu este un optimism naiv, ci unul care vine după o experiență foarte intimă cu boala.

Nu avem detalii medicale suplimentare despre cum se simte acum, dincolo de ce a spus public. Informațiile disponibile până acum arată că a trecut deja prin operație și că urmează chimioterapia. Dar chiar și așa, tonul ei rămâne surprinzător de așezat.

"Sunt recunoscătoare echipei mele medicale, familiei, prietenilor și tuturor celor care m-au contactat pentru a mă încuraja cu mesaje calde. Abia aștept să văd pe toată lumea din nou."

Această frază merită reținută. Nu pentru că ar îndulci ceva, ci pentru că arată concret de unde vine sprijinul într-o perioadă grea: echipa medicală, familia, prietenii, comunitatea. Uneori, când cineva apropiat trece printr-o boală, apare reflexul de a spune „dacă aveți nevoie de ceva, spuneți-mi”. Numai că ajutorul real este de obicei mai simplu și mai clar: un mesaj cald, prezență, lucruri practice rezolvate fără multă ceremonie.

De ce vestea ei contează mult dincolo de tenis

Chris Evert este un nume celebru. În cariera ei a câștigat 157 de turnee la simplu și a luat cel puțin un titlu de Grand Slam în fiecare an, între 1974 și 1986, o constanță rară chiar și pentru marile campioane. În palmares are șapte trofee la Roland Garros, șase la US Open, trei la Wimbledon și două la Australian Open, având și statutul de jucătoare de top mondial.

Comparat cu un parcurs sportiv obișnuit, vorbim despre un nivel de longevitate și control aproape imposibil de egalat. Tocmai de aceea pauza ei de acum are un impact puternic: când o femeie care a traversat decenii de presiune, competiție și expunere publică spune că se oprește pentru sănătate, mesajul devine foarte ușor de înțeles și în viețile noastre obișnuite.

Poate că pentru dumneavoastră nu arată ca Wimbledon. Poate arată ca un termen limită, o ședință importantă, o vacanță plătită deja sau lista aceea nesfârșită de lucruri care „nu mai suportă amânare”. Numai că uneori corpul decide ordinea. Lecția discretă din mesajul lui Chris Evert este să nu negociați cu asta.

Ce puteți prelua din povestea ei, fără dramatizare și fără clișee

Primul lucru este să nu minimizați investigațiile și controalele atunci când ele sunt recomandate. Al doilea este să acceptați sprijinul când apare, fără să simțiți că trebuie să fiți impecabile. Și al treilea, poate cel mai greu, este să înțelegeți că optimismul nu înseamnă să negați gravitatea unei situații, ci să vă păstrați direcția în interiorul ei.

Dar povestea ei mai spune ceva: o femeie poate fi, în același timp, vulnerabilă și hotărâtă. Poate cere timp. Poate lipsi. Poate spune că boala este necruțătoare și totuși să meargă înainte.

Următorul pas anunțat de Chris Evert este începerea chimioterapiei în următoarele săptămâni, după intervenția chirurgicală deja făcută.