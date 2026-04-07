Luni, 6 aprilie, a avut loc cea de-a 148-a ediție a tradiționalului eveniment „Easter Egg Roll” pe peluza de Sud a Casei Albe. Prima Doamnă Melania Trump și Președintele Donald Trump au fost gazdele evenimentului, iar Melania a surprins cu o alegere vestimentară complet diferită față de anii precedenți, renunțând la rochii și paltoane.

O ținută business-chic, o premieră pentru Prima Doamnă

Pentru ocazia festivă, doamna Trump a optat pentru o ținută business-chic. A purtat o cămașă albă sub un sacou bleumarin, ambele de la Polo Ralph Lauren, pe care le-a asortat cu o pereche de pantaloni largi, de culoare alb-murdar, de la Dolce Gabbana, și balerini Roger Vivier. Iar anul acesta marchează o schimbare radicală față de aparițiile sale anterioare la Easter Egg Roll, fiind pentru prima dată când alege un sacou și pantaloni. Până acum, obișnuise publicul cu rochii și paltoane, precum trenciul cu cordon de la Mackage purtat anul trecut.

Donald Trump: „E o vedetă de cinema”

Cuplul prezidențial, însoțit de Iepurașul de Paște, și-a făcut apariția la balconul Truman. Acolo, președintele nu s-a sfiit să-și laude soția, numind-o „vedetă de cinema”, făcând referire la documentarul ei din 2026, intitulat „Melania”. Mai târziu, în timp ce colora alături de copii, președintele a insistat: „Știți cine e ea? E o vedetă de cinema care a venit de la Hollywood să fie cu voi.”

Recomandari Melania Trump, replică virală despre un robot la Casa Albă – sunt malefici

Laudele au continuat pe tot parcursul evenimentului. Președintele i-a mulțumit soției sale, alintând-o „scumpo”. „A muncit foarte mult cu echipa ei și cu personalul de la Casa Albă pentru a face totul cu adevărat frumos”, a spus președintele despre soția sa. „Este cel mai frumos aranjament pe care l-am văzut vreodată. Deci, aceasta este a cincea oară pentru mine și voi spune că devine mai bine de fiecare dată, nu-i așa? Devine mai bine de fiecare dată.”

O ediție specială pentru a 250-a aniversare a Americii

Evenimentul din 2026 a avut o tematică patriotică, pentru a onora cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite. Până la urmă, totul a fost decorat în culorile naționale, inclusiv ouăle roșii, albe și albastre. Într-un anunț anterior, biroul Primei Doamne a transmis că ediția din acest an va avea „un spirit patriotic special – aducând familiile împreună pentru a celebra atât bucuria Paștelui, cât și binecuvântările durabile ale libertății care definesc povestea americană.”

O tematică vizibilă peste tot.

Recomandari Ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru la întâlnirea cu Melania Trump de la Casa Albă

La sosire, Melania s-a adresat celor prezenți: „Paște fericit. Sper să vă bucurați de această zi frumoasă. Sărbătorim un Easter Egg Roll foarte special anul acesta, deoarece este a 250-a aniversare a acestei națiuni frumoase. Bucurați-vă de el și sper să aveți o zi minunată.”

Ce s-a întâmplat pe peluza de la Casa Albă

Activitățile pentru copii au fost numeroase și variate. Printre acestea s-au numărat un joc de aruncat cercuri „Be Best”, un post de scriere a felicitărilor pentru militari, o scenă „bunny hop” oferită de YouTube, o experiență de explorare lunară, ateliere de colorat ouă și decorat prăjituri, mini-golf și o stație de curse Grand Prix. Într-un colț de lectură special amenajat, Prima Doamnă le-a citit copiilor cartea „Iepurașul fugar” de Margaret Wise Brown.

Și, fireste, familia nu a lipsit. Evenimentul a fost deschis familiilor cu copii de până la 13 ani (o tradiție care datează din 1878, de pe vremea președintelui Rutherford B. Hayes). Printre participanți s-au numărat fiul cel mare, Eric Trump, soția sa Lara și cei doi copii ai lor, Luke și Carolina. si, au fost prezenți fiica mai mică a președintelui, Tiffany Trump, soțul ei Michael Boulos și fiul lor, Alexander Trump Boulos, care a sărbătorit astfel primul său Paște.

Recomandari Tinerii adoptă Chinamaxxing pentru a-și schimba aspectul și stilul de viață

Agenda președintelui rămâne încărcată. Spre sfârșitul acestei luni, Donald Trump îi va primi la Casa Albă pe Regele Charles și Regina Camilla, într-o vizită de stat. Președintele a declarat anterior: „Această ocazie importantă va fi și mai specială în acest an, deoarece comemorăm cea de-a 250-a aniversare a Marii noastre Țări. Aștept cu nerăbdare să petrec timp cu Regele, pe care îl respect foarte mult. Va fi GROZAV!”