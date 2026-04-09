Producătorul de ochelari Ray-Ban a numit-o pe Jennie de la Blackpink noul său ambasador global. Mișcarea vizează conectarea brandului cu o nouă generație de consumatori pasionați de modă și muzică, o generație pentru care artista K-pop este un adevărat reper.

O colaborare naturală

Vedeta, al cărei nume de scenă este Jennie Ruby Jane, a confirmat parteneriatul și a oferit primele declarații. „Sunt foarte fericită să colaborez cu Ray-Ban. S-a simțit natural de la bun început. Pentru mine, încrederea nu este zgomotoasă; vine din a te simți confortabil cu tine însuți și a exprima cine ești într-un mod discret,” a spus Jennie.

Iar artista a continuat pe aceeași linie, subliniind valorile comune. „Ray-Ban are aceeași energie: simplu, expresiv și ușor de purtat. Iubesc piesele care rămân cu tine în fiecare zi și devin parte din starea ta de spirit, iar această colaborare se potrivește perfect cu asta.”

Recomandari Rosie Huntington-Whiteley lansează prima colecție cu ViX ca nou ambasador global

Estetica anilor ’90 revine în campanie

Numirea coincide cu lansarea unei noi campanii care, potrivit brandului deținut de EssilorLuxottica, reflectă estetica radicală, energia expresivă și încrederea artistei. Campania își invită fanii să-și „înrămeze următoarea mișcare”.

În imagini, Jennie poartă ochelari cu scuturi inspirate din anii ’90, siluete metalice de inspirație vintage și modele cat-eye retro-feminine. Toate sunt concepute pentru a fi purtate confortabil pe tot parcursul zilei.

De ce a fost aleasă Jennie?

Dar de ce tocmai Jennie? V-ați întrebat, poate? Ei bine, lucrurile sunt destul de clare. Brandul (deținut de gigantul EssilorLuxottica) a explicat că abordarea ei cool și firească a stilului, o combinație de lux și street style, oglindește perfect mixul Ray-Ban de atemporalitate și nonconformism.

Recomandari Almay isi schimba imaginea si o aduce pe Miranda Kerr ca ambasador global

Pe bune, pare că parteneriatul a venit mănușă pentru ambele părți.

Ce urmează pentru artistă?

Si pentru Jennie, lucrurile merg ca pe roate. Artista tocmai a încheiat un turneu de șase luni și a fost cap de afiș la închiderea festivalului Complexcon din Hong Kong, unde a avut o performanță electrizantă.

Mai devreme, ea a declarat că își planifică agenda anuală, cu o mulțime de festivaluri de vară ce urmează a fi anunțate.