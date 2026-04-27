Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc a fost numit ambasador global al L’Oréal Paris. Monegascul în vârstă de 28 de ani se alătură celui mai mare brand de frumusețe din lume pentru a promova gamele L’Oréal Paris Men Expert și produsele de îngrijire și styling pentru păr.

O legătură personală cu brandul

V-ați fi gândit vreodată că legătura lui cu brandul este una atât de personală? Se pare că da. Iar Leclerc a ținut să sublinieze acest lucru încă de la început.

„Voi asocia întotdeauna L’Oréal Paris cu mama mea. Ea este coafeză, așa că am crescut văzând produse L’Oréal Paris prin toată casa și urmărind reclamele la televizor”, a declarat pilotul. Mai mult, el a adăugat o perspectivă despre rolul bărbaților în susținerea femeilor: „Sunt atât de recunoscător că am femei atât de puternice în viața mea și sunt incredibil de mândru să mă alătur unui brand care susține emanciparea feminină. Cred cu tărie că puterea bărbaților vine din sprijinul și parteneriatul în această misiune.”

De ce un pilot de Formula 1?

Numirea lui Leclerc reflectă o strategie clară a L’Oréal Paris de a se apropia și mai mult de publicul masculin. Olivier Monteil, vicepreședinte senior al diviziei de imagine globală a brandului, a explicat mișcarea. „Nu doar pentru Men Expert, care este gama noastră de îngrijire a pielii și igienă, ci și pentru îngrijirea părului și importanța bărbaților ca public și clienți. În acest context continuăm să construim și să ne accelerăm eforturile de a ne conecta cu bărbații.”

Dar de ce tocmai Formula 1? Ei bine, hai să vedem ce spun cifrele. „Este adevărat că Formula 1 este noua capitală culturală globală. Nu este doar cel mai urmărit sport cu motor din lume, ci este, interesant, și sportul care a crescut cel mai mult în ceea ce privește baza de fani”, a punctat Monteil. Baza de fani a crescut cu 63% față de 2018 și, poate surprinzător, este sportul cu cel mai mare public feminin.

Cifrele vorbesc de la sine.

Si nu este primul pilot de Formula 1 cooptat de gigantul francez. Acum un an, L’Oréal l-a semnat și pe Carlos Sainz. „Simțul inovației, al excelenței și al performanței individuale care se regăsește în Formula 1 este foarte clar pentru L’Oréal Paris și știința sa de pionierat, simțul inovației și excelența”, a mai spus Monteil.

„Noii aliați ai femeilor”

Dincolo de cifre, alegerea lui Leclerc are legătură și cu imaginea sa. Până la urmă, el este un bărbat care își asumă grija pentru aspectul său. Olivier Monteil a subliniat că pilotul „este cineva care își asumă pe deplin relația cu îngrijirea de sine, aspectul și emoția.”

Această viziune este parte dintr-o mișcare mai amplă. „Suntem foarte dornici să prezentăm bărbați ca ambasadori care sunt noii aliați ai femeilor”, a adăugat Monteil, referindu-se la bărbații care înțeleg valoarea de sine, atât a lor, cât și a femeilor.

Laetitia Toupet, președintele global al L’Oréal Paris, a completat: „Suntem încântați să-i urăm bun venit lui Charles la L’Oréal Paris. Căutarea sa permanentă a excelenței, determinarea și reziliența sa, cuplate cu sensibilitatea, curiozitatea, realismul și empatia sa sunt un exemplu și o inspirație grozavă. Și exact de acest tip de model are nevoie lumea astăzi. Charles nu doar că reprezintă o figură extrem de aspirațională, ci întruchipează convingerea noastră că emanciparea femeilor nu este o luptă exclusiv a femeilor. Devine reală atunci când bărbații și femeile sunt puternici împreună.”

Un parcurs solid, pe pistă și în afara ei

Născut și crescut în Monte Carlo, Charles Leclerc a început kartingul de competiție la vârsta de 7 ani. A câștigat Cupa Mondială de juniori în 2011, iar debutul său în Formula 1 a avut loc în 2018. Un an mai târziu, a semnat cu Scuderia Ferrari, devenind al doilea cel mai tânăr pilot din istoria sportului care a obținut un pole position, la Marele Premiu al Bahrainului.

În cariera sa a câștigat opt Mari Premii și a urcat pe podium de 52 de ori. Doar anul acesta, la volanul monopostului său Ferrari, a obținut două podiumuri în trei curse. În afara circuitului, Leclerc este pianist, compozitor și investitor în afaceri tinere (își petrece timpul cu soția sa, Alexandra, și cu teckelul lor, Leo), alăturându-se unei liste de ambasadori L’Oréal din care fac parte nume precum Jane Fonda, Kendall Jenner și Eva Longoria.

Prima campanie în care va apărea Charles Leclerc, pentru L’Oréal Men Expert Hydra Energetic, va fi lansată în luna iunie.