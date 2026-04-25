Actorul Miles Teller a dat lovitura în afaceri. Compania sa de cocktailuri la doză, The Finnish Long Drink, în care era co-proprietar, a fost vândută pentru suma impresionantă de 325 de milioane de dolari către firma de private equity Hartwall Capital.

O afacere de 325 de milioane de dolari

Tranzacția a fost anunțată marți, confirmând succesul răsunător al brandului de băuturi pe bază de gin și suc de citrice. Teller, unul dintre primii investitori, nu și-a ascuns entuziasmul. „Am fost cu adevărat norocoși cu acest brand. Mi-a depășit toate visele cele mai nebunești”, a declarat actorul.

Iar Teller a fost mai mult decât o simplă imagine a brandului. S-a implicat activ încă de la început, după ce a descoperit băutura într-o călătorie în Finlanda.

De la câteva state la un succes național

Povestea succesului The Finnish Long Drink este una despre creștere accelerată. Compania a fost fondată de Sakari Manninen, Ere Partanen, Mikael Taipale și Evan Burns. E drept că la început, lucrurile se mișcau încet. „Când am început, eram prezenți doar în câteva state. Făceam totul singuri – de la social media la marketing, până la mine mergând în magazinele de băuturi alcoolice pentru a-l pune pe rafturi. A fost o călătorie distractivă și încă continuă”, a povestit Miles Teller.

Un parcurs fulminant, pe bune.

Strategia a funcționat, pentru că The Finnish Long Drink a fost desemnat cel mai rapid brand de băuturi spirtoase în creștere din Statele Unite timp de patru ani consecutiv.

Se retrage din actorie?

Dar ce înseamnă asta pentru cariera sa de la Hollywood? V-ați gândit că se va retrage acum, după ce a dat lovitura? Răspunsul actorului este tranșant: „Nu mă retrag din actorie.”

Ba chiar, Teller a confirmat că va rămâne implicat în continuare în promovarea brandului, chiar și sub noul proprietar.

Ce urmează pentru Miles Teller

Departe de a se pensiona, actorul are un program extrem de încărcat. Acesta se pregătește pentru rolul din filmul biografic despre Michael Jackson, unde îl va interpreta pe avocatul John Branca (o figură cheie în viața megastarului). si, va juca alături de Anya Taylor-Joy în filmul *The Gorge* și va apărea în serialul TV *The Holdout*.

Compania The Finnish Long Drink a atras și alți investitori celebri de-a lungul timpului, printre care se numără DJ-ul Kygo și jucătorul de golf profesionist Rickie Fowler.