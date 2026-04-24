Acceptarea firelor albe nu a fost niciodată mai populară. Iar cea mai recentă tendință pentru a integra natural șuvițele argintii este o tehnică cu un nume foarte șic, creată de L’Oreal Professionnel, care promite un look relaxat și cu întreținere redusă: French blending.

Ce este, de fapt, French Blending?

este o tehnică de aplicare a culorii care folosește o plasare strategică pentru a amesteca perfect părul cărunt, în loc să-l acopere total. Este o experiență personalizată, unde plasarea și nuanța sunt adaptate fiecărei cliente în parte, explică Krista Bartik, ambasador L’Oréal Professionnel. „[Este] mult mai soft și mai modern”, spune Bartik. „În loc să acoperim firele albe, le integrăm în culoarea generală folosind profunzime și dimensiune.”

Trei tipuri de aplicare, în funcție de firele albe

Krista Bartik detaliază că există trei variante diferite de French blending, iar alegerea depinde de cât de multe fire albe ai. Te-ai gândit vreodată că există o strategie atât de precisă?

Prima variantă, „first blending”, este ideală pentru cele care observă primele fire albe și constă în adăugarea de șuvițe discrete mai închise (lowlights) și grupuri de fire cărunte amestecate natural. A doua, „retouch blending”, se concentrează pe menținerea aspectului, estompând linia de creștere la rădăcină și adăugând lumină și dimensiune pe lungimi. În schimb, „total blending” are cel mai mare impact, deoarece abordează întregul păr și combină balayage-ul cu alte tehnici pentru un finisaj difuz și natural.

Funcționează pe orice tip de păr?

Da, tehnica funcționează în general pentru toate texturile de păr. Ceea ce se schimbă este modul de aplicare, nu conceptul. „Îmi ajustez formula, secționarea și saturația în funcție de textura părului, so the blend looks as seamless as possible based on the client’s hair type”, confirmă Bartik. Hai să vedem cum se aplică punctual.

Pentru părul drept și fin, colorista celebrităților Jenna Perry spune că tehnica este incredibil de delicată. Se folosesc șuvițe foarte fine, de tip „baby highlights”, pentru a evita liniile dure. Pe părul ondulat, lucrurile stau puțin diferit. Kadi Lee, coloristă și fondatoare a Highbrow Hippie, susține că părul ondulat este deosebit de permisiv, deoarece mișcarea naturală a buclelor ajută la o integrare fără efort a culorii. Perry adaugă că ar plasa șuvițe delicate, ca niște panglici, prin onduleurile naturale ale părului și ar uniformiza totul cu un gloss. „Astfel, onduleul pare natural și luminat de soare”, spune ea.

Iar pentru părul creț și foarte creț, Kadi Lee spune că este unul dintre cele mai iertătoare tipuri de păr pentru această tehnică. „Modelul natural al buclelor creează dimensiune și mișcare integrate, ceea ce înseamnă că plasarea culorii nu trebuie să fie la fel de precisă”, explică ea. „Buclele fac amestecul pentru tine.” Dar personal, ea preferă să folosească și o tehnică de pieptănare pentru a se asigura că fiecare șuviță este saturată uniform.

Stai puțin, nu e același lucru cu gray blending?

Nu-i chiar așa. Deși par similare, există o diferență esențială. Jenna Perry sugerează să ne gândim la „gray blending” (care difuzează firele albe naturale în restul părului) ca la un concept umbrelă. French blending este, în schimb, o variantă mai precisă, cu o plasare a culorii realizată manual.

O alegere personalizată, așadar.

Dacă vrei ceva soft și ușor de întreținut, gray blending-ul general funcționează. Dar pentru un rezultat mai elevat, French blending ar putea fi soluția. Kadi Lee adaugă o perspectivă interesantă: „Ambele abordări împărtășesc aceeași filozofie. Pentru majoritatea oamenilor, întrebarea mai bună nu este «French blending sau gray blending?», ci mai degrabă «am încredere în stilistul meu?» pentru a atinge un obiectiv dorit.”

Cum îți îngrijești părul acasă

Indiferent dacă este natural sau vopsit, părul cărunt are nevoie de un regim special de îngrijire. Kadi Lee avertizează că acesta „tinde să fie mai uscat, mai aspru și mai predispus la îngălbenire. Așa că rutina corectă face o diferență semnificativă.”

Ea recomandă tratamente regulate cu gloss la salon și folosirea de produse hidratante, cum ar fi masca Highbrow Hippie Instant Silk Vitality Mask. Krista Bartik este de acord și adaugă că întreținerea acasă poate prelungi durata culorii, recomandând produse precum masca L’Oréal Professionnel Metal Detox. În același timp, Jenna Perry sugerează tratamentele Olaplex (cunoscute pentru refacerea legăturilor din firul de păr) și șampoanele violet ocazionale pentru a menține părul luminos și moale.