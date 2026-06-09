Meciul 3 din finala NBA dintre New York Knicks și San Antonio Spurs nu a fost doar despre baschet, ci și despre un moment de frumusețe absolut neașteptat. Cardi B a apărut prin surprindere pe terenul de la Madison Square Garden pentru o reprezentație rapidă, purtând o salopetă perfect mulată și un păr atât de lung încât atingea aproape podeaua.

Sinceră să fiu, când vezi o asemenea apariție, îți dai seama că părul poate fi cel mai spectaculos accesoriu al unei femei. Dincolo de extravaganta de pe scenă, miza aici este acel aspect de păr incredibil de sănătos, lucios și perfect drept. Este o tendință care ne inspiră pe toate să acordăm mai multă atenție rutinei noastre de îngrijire, chiar dacă nu intenționăm să purtăm extensii până la glezne în viața de zi cu zi.

Un look dramatic gândit până la cel mai mic detaliu

Te-ai întrebat vreodată cât de greu este să gestionezi o asemenea coafură? Ei bine, Cardi nu a venit doar să își susțină echipa alături de fiul ei, Wave. A venit să facă spectacol. Timp de puțin peste trei minute, ea a cântat piesele „Bodak Yellow” și „Bodega Baddie”, iar părul ei, despărțit perfect pe mijloc, a curs pur și simplu în urma ei în timp ce pășea printre dansatori spre centrul terenului.

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Și când spun lung, chiar nu glumesc. Nu se oprea la șolduri, la posterior sau la genunchi. Părul ei ajungea fix între gambă și gleznă, pentru o doză maximă de dramatism pe teren.

Secretul din spatele strălucirii

Iar detaliile din spatele acestui look sunt la fel de fascinante. Într-un material publicat recent de Allure, aflăm că stilistul ei de suflet a creat această capodoperă capilară.

„Mătase.” – Tokyo Stylez, Hairstylist

Așa a descris el textura coafurii care a atras toate blițurile.

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Dar știi cum e, un look complet nu se oprește doar la păr. Restul detaliilor de beauty au fost la fel de atent studiate. Manichiurista Jenny Bui i-a pregătit unghii foarte lungi, în formă de stiletto, de un alb imaculat, asortate perfect cu pedichiura. Pe partea de machiaj, Erika La’ Pearl a mers pe rețeta clasică și sigură pentru Cardi: sprâncene conturate precis, gene extrem de lungi și buze cu o strălucire subtilă. O combinație pe care o putem adapta destul de ușor și noi, la o scară mai purtabilă, pentru o ieșire de seară în oraș.

O evoluție asumată în lumea frumuseții

De la lansarea hitului „Bodak Yellow” în 2017, care a propulsat-o la nivel global, artista și-a consolidat clar statutul de icon în zona de rap și beauty. Fie că alege un bob albastru-denim sau o coafură curcubeu, se vede că se distrează enorm cu imaginea ei și nu îi este teamă să experimenteze.

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Mai mult, pasiunea ei s-a concretizat anul acesta prin lansarea propriului brand de îngrijire a părului, Grow-Good. Un proiect la care a lucrat mai bine de trei ani și care pare să explice perfect de ce pune atât de mult accent pe sănătatea capilară în ultima vreme.

Următorul meci dintre Knicks și Spurs este programat pe 10 iunie. Până atunci, ochii noștri vor rămâne ațintiți pe primul rând de scaune de la meciurile NBA, doar pentru a vedea cine mai dictează noile tendințe în materie de stil.