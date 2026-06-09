La 77 de ani, Regele Charles are o agendă care ne-ar epuiza pe multe dintre noi. Între călătorii și evenimente oficiale, monarhul stă enorm de mult în picioare, iar secretul lui pentru o rezistență de fier a fost dezvăluit.

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc oamenii mereu ocupați să își păstreze tonusul? Sinceră să fiu, mereu caut scuze că nu am timp de sală, dar abordarea suveranului britanic demonstrează că exercițiile eficiente nu necesită abonamente scumpe. Miza aici e simplă. Un corp puternic te ajută să faci față stresului zilnic, indiferent dacă porți o coroană sau pur și simplu încerci să jonglezi cu jobul și viața de familie.

Pasiunea lui Charles pentru echitație este binecunoscută (a fost chiar și jocheu amator în tinerețe). Iar pentru a rezista în șa, picioarele trebuie să fie extrem de puternice. Așa cum a explicat recent unui reporter care se antrena pentru o cursă, efortul este uriaș.

„Călărești atât de scurt, este probabil cel mai epuizant lucru pe care l-am făcut vreodată.” – Regele Charles, Monarh

Dar cum se antrenează concret? Ei bine, soluția lui este absolut genială prin simplitatea ei. Într-o discuție recentă detaliată de Hellomagazine, monarhul a dezvăluit trucul său suprem.

„Deci, ce am descoperit, pentru a-ți îmbunătăți cu adevărat condiția fizică și pentru a avea picioare cu adevărat puternice, pentru a călări scurt, cel mai bun lucru este să mergi pe o bicicletă fără șa, fără scaun. Chiar funcționează.” – Regele Charles, Monarh

Asta da metodă intensă!

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Mai mult, regele a pedalat chiar și la un eveniment caritabil din 2021, îmbrăcat la costum, pe o bicicletă Pashley. Atunci a glumit cu ceilalți cicliști că ținuta lui este „o demonstrație foarte bună a motivului pentru care nu port Lycra!”, adăugând amuzat că „este un coșmar să intri în ea”.

Antrenamentul zilnic și porecla primită de la Regina Camilla

Și asta nu e tot. Regina Camilla îl numește adesea cu afecțiune „o capră de munte” datorită pasiunii lui pentru mersul pe jos în ritm alert. Pe lângă plimbări, monarhul i-a mărturisit atletei Desiree Henry că face mișcare de două ori pe zi, incluzând genuflexiuni și exerciții la bara de tracțiuni.

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El respectă celebrul plan de exerciții de 11 minute al Forțelor Aeriene Regale Canadiene, cunoscut sub numele de 5BX. Acest program scurt, dar intens, conține flotări, abdomene, extensii pentru spate și alergare pe loc.

Regula salatei și alimentele interzise

Clar sportul merge mână în mână cu o alimentație pe măsură. Într-un interviu din 2021, Charles a povestit că timp de ani de zile nu a mâncat carne și pește două zile pe săptămână, iar o zi pe săptămână renunță complet la lactate.

Numai că preferințele lui culinare devin mult mai specifice la mesele zilnice.

„Regele Charles nu iubește ciocolata, nu iubește cafeaua și nici nu-i place usturoiul. Așa că trebuie să ținem cont de aceste lucruri când creăm un meniu pentru el.” – Graham Tinsley MBE, Fost manager al Echipei Culinare Galeze

Bucătarul a detaliat că suveranul cerea o salată la fiecare masă, alături de un ou fiert preparat într-un mod extrem de precis. Mai exact, oul trebuia să fie fiert moale, curățat și ascuns sub frunzele de salată. Monarhul zdrobea apoi frunzele în ou, creând un dressing asemănător maionezei.

Până la urmă, disciplina bate motivația. Dacă vom avea curajul să îi testăm trucul cu bicicleta fără șa, dar planul celor 11 minute de mișcare zilnică este un obiectiv pe care îl putem bifa chiar de mâine dimineață.