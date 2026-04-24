Martha Stewart a demonstrat încă o dată că nu se teme să fie autentică, postând un selfie neașteptat din culisele unei sesiuni de înfrumusețare. Aflată la Milano, vedeta s-a fotografiat într-o ipostază complet naturală, cu părul în plin proces de aranjare și cu urmele machiajului de seara trecută încă vizibile.

Un selfie direct din Milano

Antreprenoarea a publicat vineri după-amiază o fotografie în oglindă, într-o ipostază neobișnuit de dezordonată, dar în același timp plină de farmec. În imagine, o parte din părul ei este prins în clipsuri, în timp ce un breton răvășit îi cade peste ochi, sub care se văd urme de machiaj. Totul în timp ce afișează deja celebra ei mină pentru selfie-uri.

Iar în descrierea fotografiei, Stewart a oferit toate detaliile. „În timp ce eram în @milan pentru un eveniment minunat numit @isaloniofficial, mi-am aranjat părul la hotelul @bulgari Milano cu Salvatore și am făcut un Selfie pentru contul meu de Instagram”, a scris ea. „Asta e înainte de machiaj (cu excepția urmelor de rimel de aseară și a unui serum de buze mostră de la Elm – care va fi în curând în linia noastră), așa că puteți vedea o piele grozavă și curată datorită @elmbiosciences!! Mulțumesc Salvatore pentru coafura superbă și @dazzle_dry pentru oja.”

Imaginea impecabilă, pusă la îndoială?

Postarea sparge iluzia că vedetele ajung la sesiunile de pregătire arătând deja perfect. V-ați gândit vreodată cum arată haosul din spatele unui look de covor roșu? Ei bine, Martha Stewart tocmai ne-a oferit o mostră.

Fotografia este cu atât mai surprinzătoare cu cât vine de la o personalitate a cărei imagine a fost mereu atent curatoriată pentru a părea absolut impecabilă. Ba chiar, expresia folosită de ea, „urmele de rimel de aseară”, ar putea fi un titlu excelent pentru o carte de memorii. Numai că nu ne-am fi așteptat să fie memoriile Marthei Stewart, nu-i așa?

Detalii de beauty dezvăluite

Dincolo de aspectul natural, fotografia dezvăluie și câteva dintre secretele ei de frumusețe. Stewart menționează direct brandurile pe care le folosește: produsele de îngrijire a pielii de la @elmbiosciences, oja de la @dazzle_dry și un viitor serum de buze din propria sa linie, Elm.

Detaliile fac diferența.

Și manichiura sa a atras atenția, una scurtă și elegantă, într-o nuanță de maro intens. Deși nu specifică exact culoarea, bănuim că ar fi vorba de nuanța Fringe de la Dazzle Dry, o alegere sofisticată.

La momentul publicării, Stewart încă nu împărtășise fotografii cu rezultatul final al sesiunii de înfrumusețare. Dar, hai să fim serioși, vorbim despre Martha Stewart – fără îndoială a arătat la fel de superb ca de obicei, cu un nou strat de rimel proaspăt pe care să-și facă griji cum îl va îndepărta a doua zi.