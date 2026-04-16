Alex Militaru iubește din nou. Fostul soț al influenceriței Carmen Grebenișan și-a oficializat noua relație, petrecând Paștele în însorita Barcelona alături de partenera sa, Malvina Marinescu. Decizia de a face totul public vine la un an după ce fosta sa soție și-a refăcut viața și a devenit mamă.

Declarație de dragoste din Barcelona

După o perioadă în care a preferat discreția totală post-divorț, antreprenorul a decis că e momentul să împărtășească fericirea sa. Pe Instagram, Alex Militaru a publicat o declarație care nu lasă loc de interpretări, alături de o fotografie cu noua sa parteneră.

„Anul ăsta a fost diferit de Paște, am fost departe de părinți, dar am fost bucuros să simt ce înseamnă să te simți bine cu familia ta și atât. E o nebunie cum uneori unele lucruri se pot schimba într-un timp relativ atât de scurt. Procesul este lung, dar dragostea învinge întotdeauna! Love yaaaa!”, a scris Alex Militaru.

O săgeată către fosta soție?

Dar nu toată lumea a văzut în aceste cuvinte doar o simplă declarație de dragoste. Referirea la „familie” și la schimbările rapide a fost interpretată de unii fani ca o aluzie subtilă la adresa fostei sale soții, Carmen Grebenișan. Să fie oare o simplă coincidență sau un mesaj cu subînțeles?

Până la urmă, doar el știe adevărul. Cert e că bărbatul pare să-și fi găsit liniștea și fericirea.

Cine este noua iubită a lui Alex Militaru

Cea care i-a recucerit inima antreprenorului este Malvina Marinescu, o tânără șatenă care nu are nicio legătură cu lumea showbizului autohton. Malvina este o prezență discretă, departe de luminile reflectoarelor.

O schimbare majoră.

Imaginile publicate de cei doi din vacanța lor spaniolă (prima lor escapadă publică) arată însă o chimie evidentă. Cu zâmbete largi și priviri pline de căldură, noul cuplu pare să radieze de fericire.

Un nou capitol pentru amândoi

Și, în timp ce Alex Militaru își reface viața, nici fosta sa soție nu stă pe loc. La un an de la divorț, Carmen Grebenișan și-a găsit fericirea și a devenit mamă pentru prima oară, trăind o nouă etapă a vieții sale. Acum, fostul ei partener pare pregătit să scrie propriul său capitol, de data aceasta alături de Malvina.

E drept că fericirea poate apărea atunci când te aștepți mai puțin. Fotografia lor din Barcelona stă mărturie.