După despărțirea de Codruța Filip, Valentin Sanfira pare să fi dat pagina. Artistul a fost surprins într-o vacanță exotică în Thailanda, dar nu singur, ci alături de o tânără care, potrivit martorilor, seamănă izbitor cu fosta sa soție. Imaginile apărute în presă au ridicat imediat semne de întrebare privind o posibilă nouă relație.

O apariție care a stârnit speculații

Imaginile surprinse în timpul vacanței au alimentat imediat zvonurile despre o nouă poveste de iubire. V-ați gândit vreodată cum un simplu detaliu, precum o asemănare fizică, poate declanșa un întreg val de reacții? Ei bine, exact asta s-a întâmplat, mai ales că artistul nu a oferit până acum nicio declarație oficială, preferând să păstreze discreția asupra vieții sale personale.

Cine este femeia care îl însoțește

Iar cea care l-a însoțit pe artist în Thailanda ar fi Ana Gabriela, o antreprenoare din județul Teleorman. Aceasta administrează o fermă și este cunoscută în zona Lița pentru implicarea directă în activitatea agricolă. Sursele locale o descriu ca pe o femeie cu o personalitate puternică, obișnuită să conducă ferm afacerea pe care o gestionează. E drept că unele zvonuri o descriu drept autoritară, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial.

Numai că numele ei nu este complet necunoscut în spațiul public. În trecut, Ana Gabriela ar fi avut o relație cu Ștefănuț Dragnea, fiul fostului lider politic Liviu Dragnea, după divorțul acestuia de Gina. Ba chiar ar fi fost implicată într-o poveste sentimentală și cu artistul Alex de la Caracal, despre care se spune că s-ar fi inspirat din relația lor pentru albumul „Prima dragoste”.

Codruța Filip, refugiată la Iași

În timp ce Valentin Sanfira are soarele din Thailanda, fosta lui soție, Codruța Filip, trecea prin momente dificile, departe de agitația mondenă. Artista se retrăsese la Iași, în casa părintească, unde își petrecea sărbătorile pascale alături de familie, participând la Slujba de Înviere și încercând să își regăsească echilibrul interior.

Un refugiu perfect în fața suferinței.

Ce spun apropiații despre despărțire

Primele informații despre atmosfera tensionată din jurul divorțului au venit de la Lavinia Tîrzianu, o apropiată a familiei Sanfira. Ea a dezvăluit că a vorbit recent cu Codruța, care este vizibil afectată. „Cu Codruța am vorbit acum câteva zile. Mi-a zis că nu trece printr-o perioadă tocmai plăcută și sentimentele sunt reciproce față de mine. Când un om îți dă un mesaj vocal și-l simți că nu este bine, eu nu pot să întreb: care e motivul?”

Lavinia a descris-o pe Codruța ca fiind neschimbată, adică „muncitor, carismatică, inteligentă, frumoasă”, subliniind că îi rămâne alături indiferent de decizia finală a cuplului. Deși nu a intrat în detalii intime, a lăsat să se înțeleagă că ruptura are la bază motive serioase, încheind cu o afirmație directă despre alegerea lui Valentin: „Nu știu ce a fost exact între ei și nici nu îmi place să intru cu bocancul în viața oamenilor mai mult decât ți se permite. Însă, știu sigur că la nivel de alegere, Valentin a făcut o alegere bună.”