Valentin Sanfira pare că a trecut rapid peste despărțirea de Codruța Filip. La doar o lună de la anunțul divorțului, cântărețul a fost surprins într-o vacanță exotică în Thailanda alături de o nouă femeie, despre care se zvonește că ar fi chiar motivul rupturii de fosta soție.

O escapadă romantică pe insulă

Imaginile apărute în spațiul public îi arată pe cei doi pe o insulă din Thailanda. Îmbrăcat lejer, într-un șort și o cămașă înflorată, Valentin Sanfira părea foarte relaxat în compania noii sale partenere. Iar aceasta, pe nume Ana Gabriela, purta o ținută de vacanță, cu un sutien, pantaloni scurți și o cămașă descheiată. Totul se întâmplă la foarte scurt timp după ce mariajul său cu Codruța Filip s-a încheiat oficial.

Cine este, de fapt, noua cucerire a artistului

Dar cine este, până la urmă, femeia care i-a sucit mințile artistului? Ana Gabriela nu este o necunoscută. Ea a fost iubita lui Ștefan Dragnea (fiul celebrului politician Liviu Dragnea), fiind considerată la un moment dat „nora” acestuia. Mai mult, zvonurile spun că ea ar fi femeia cu care Sanfira și-ar fi înșelat soția, iar Codruța Filip ar fi aflat totul chiar în preajma Crăciunului.

Lucrurile par să se lege.

Reacția fostului iubit și confirmarea lui Sanfira

Înainte de a fi cu Sanfira, Ana a avut o relație cu un alt artist, Alex de la Caracal. Acesta a avut și o primă reacție după apariția imaginilor din Thailanda, o declarație scurtă și plină de subînțeles. „O iubire e perfectă atunci când este secretă”, a transmis Alex, care în trecut i-a dedicat Anei și o piesă, numită „Prima dragoste”.

Numai că Sanfira nu pare dispus să țină totul secret. La câteva zile după escapada exotică, artistul a apărut pe internet direct pe un tractor, la ferma pe care actuala iubită o deține în Teleorman. Gestul este văzut de mulți ca o confirmare clară a faptului că relația lor este serioasă.

O femeie cu mână de fier în Teleorman

În zona Lița din Teleorman, Ana este cunoscută drept o femeie de afaceri implicată, care conduce cu autoritate businessul său agricol. Există voci care o descriu drept o persoană cu mână de fier, foarte autoritară cu angajații, deși aceste informații rămân la nivel de zvon. dacă cei doi își vor oficializa relația sau vor prefera, așa cum sugera fostul iubit, să o trăiască departe de ochii curioșilor.