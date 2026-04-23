Martha Stewart, renumita expertă în stilul de viață american, a fost una dintre prezențele notabile de la Săptămâna Designului de la Milano. Vedeta a participat la inaugurarea instalației „The Flamingo Estate Bathhouse by Kohler”, un proiect care redefinește conceptul de relaxare. Evenimentul a avut loc într-un cadru spectaculos, în curtea Padiglione d’Arte Contemporanea.

O baie ca formă de relaxare

Prezentă la o cină organizată de Flamingo Estate pentru a celebra lansarea unui săpun în ediție limitată, Prinsesstårta Milk Bar Soap, Stewart a explicat viziunea din spatele proiectului. „Lansarea băii din fontă emailată popularizează din nou îmbăierea ca o formă plăcută de relaxare”, a declarat ea.

Instalația este, o reinterpretare modernistă a unei băi tradiționale, dialogând cu mediul natural din curtea clădirii de pe Via Palestro, 14. O idee simplă, dar de efect.

Colaborare pe termen lung

Și nu este o vizită oarecare. În luna iulie, liderul în produse de bucătărie și baie, Kohler, a anunțat că Martha Stewart a fost numită ambasador al mărcii. E drept că parteneriatul este unul serios. Stewart va colabora cu Kohler la o serie de conținuturi și evenimente pe parcursul anilor 2025 și 2026.

Cina exclusivistă a avut loc la restaurantul Sant Ambroeus, în inima districtului comercial Quadrilatero din Milano. Printre invitați s-au numărat designerul de interior Kelly Wearstler, fondatoarea Glossier, Emily Weiss, artista Gabriella Campagna, directorul de creație Gabriella Khalil, designerul de bijuterii Bea Bongiasca, designerul de mobilier Mario Milana, Nina și David Kohler, dar și directorul de creație al Flamingo Estate, Aaron Harvey, și COO-ul Lauren Prince. V-ați fi așteptat la o listă de invitați mai puțin impresionantă?

Un program plin la Milano

Programul vedetei a fost, pe bune, încărcat. Stewart a declarat că este (probabil) a treia oară când participă la Săptămâna Designului de la Milano. În acest an a vizitat expoziția Interni Venosta a celor de la Dimorestudio, găzduită în Palazzo Olivazzi, o reședință privată proiectată de Osvaldo Borsani, unde se pare că ar fi locuit și familia lui Albert Einstein la începutul secolului.

a participat la deschiderea magazinului RH Milan. „Există atât de multă varietate și sunt atât de mulți designeri, arhitecți și creatori entuziaști aici… Și am întâlnit o mulțime de oameni foarte drăguți și am văzut multe", a spus Stewart. Itinerariul ei a inclus și o vizită la un producător de electrocasnice din Brescia și la deschiderea oficială a hotelului Lake Como Edition.

De la creme la un film cu Cate Blanchett

Dar agitația nu se limitează doar la design interior. În februarie, Stewart a găzduit o cină la reședința Flamingo Estate din Los Angeles, celebrând lansarea cremei de noapte A30 Elemental Night Cream de la Elm Biosciences. Atunci, lista invitaților a inclus nume precum partenerul său de afaceri și dermatolog, Dr. Dhaval Bhanusali (cel din spatele mărcii Rhode), hairstylistul vedetelor Chris Appleton, Anastasia Soare de la Anastasia Beverly Hills și make-up artistul Laura Lee.

Numai că surprizele nu se opresc aici. Săptămâna trecută, publicația Variety a raportat că actrița Cate Blanchett o va interpreta pe Martha Stewart într-un viitor film biografic numit „Good Thing”. Proiectul (confirmat de Variety) va fi regizat de Janicza Bravo, cunoscută pentru filmul „Zola”.