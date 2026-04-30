Tiffany Trump, fiica în vârstă de 32 de ani a președintelui Donald Trump, a avut o apariție de-a dreptul eterică la Cina de Stat de la Casa Albă, organizată în onoarea Regelui Charles și a Reginei Camilla. Într-o mișcare stilistică îndrăzneață, ea a ales o rochie complet albă, care a adus aminte de o ținută de mireasă, captând atenția tuturor.

O apariție demnă de Hollywood

Ținuta aleasă de Tiffany a fost o rochie fără bretele, cu un decolteu în formă de inimă și o siluetă care i-a urmat perfect linia corpului, continuându-se cu o mini-trenă. Întreaga piesă vestimentară a fost împodobită cu detalii delicate, drapate, care se revărsau într-o fustă plisată, lungă până la podea. Și-a completat look-ul, ce emana o eleganță specifică vechiului Hollywood, cu un colier spectaculos, încrustat cu diamante. Părul său blond a fost coafat în valuri lejere, iar machiajul a fost unul glam, cu un smokey eye și buze lucioase.

Un look impecabil.

O nouă etapă, un nou stil

Se pare că Tiffany își îmbrățișează cu încredere stilul post-partum, având o serie de apariții spectaculoase în ultimele luni. Dar schimbarea nu e doar vestimentară. Fiica președintelui și-a schimbat subtil și nuanța părului, trecând de la blondul platinat care a consacrat-o la o culoare mai caldă, mai închisă. Să fie oare o reflectare a noii sale etape, cea de mamă, și o înclinație spre un stil mai natural? Până la urmă, e firesc.

Iar această transformare nu este una de moment. În luna ianuarie, ea a pășit din nou în lumina reflectoarelor purtând o rochie neagră, fără mâneci, decorată cu mărgele, cu un guler înalt și paiete delicate, asortată cu o pereche de pantofi argintii cu platformă.

O poveste de dragoste ca-n filme

La eveniment, Tiffany a fost însoțită de soțul ei, Michael Boulos, care a arătat impecabil într-un frac negru, cu vestă și papion albe. Cei doi au împărtășit pe Instagram și un selfie adorabil în oglindă, surprins în timpul serii. Povestea lor de dragoste pare desprinsă din filme. Într-un material publicat recent, Hellomagazine reface parcursul relației lor, de la prima întâlnire în insulele grecești în 2018 (unde se aflau în vacanță alături de actrița Lindsay Lohan), până la cererea în căsătorie.

Michael a cerut-o de soție în Grădina de Trandafiri de la Casa Albă, oferindu-i un inel cu un diamant de 13 carate, tăietură smarald, a cărui valoare este estimată la 1,2 milioane de dolari. Patru ani mai târziu, în 2022, s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii fastuoase la Mar-a-Lago.

„Te iubim mai mult decât pot exprima cuvintele”

Cei doi, care sunt căsătoriți din 2022, au devenit părinți în luna mai a anului trecut, odată cu venirea pe lume a fiului lor, Alexander. Tiffany a marcat momentul cu o postare emoționantă pe Instagram, alături de o fotografie alb-negru cu piciorușul bebelușului: „Bun venit pe lume, dulcele nostru băiețel, Alexander Trump Boulos. Te iubim mai mult decât pot exprima cuvintele! Îți mulțumim că ai venit în viața noastră! 15.05.2025.”