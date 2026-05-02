Kylie Jenner se confruntă cu o presiune legală tot mai mare, după ce o a doua fostă angajată a casei a dat-o în judecată. Plângerea recentă scoate la iveală condiții de muncă inumane, discriminare rasială, hărțuire și încălcări grave legate de salarizare.

Cosmarul din spatele usilor inchise

Te-ai întrebat vreodată ce se ascunde cu adevărat în spatele acelor imagini perfecte de pe Instagram? Ei bine, pentru Juana Delgado Soto, realitatea a fost departe de strălucirea filtrelor din social media.

Aceasta a intentat un proces împotriva lui Jenner și a mai multor altor entități, acuzând practici de muncă neloiale. Femeia susține că a început să lucreze pentru vedetă în 2019. La început, i s-au refuzat pauzele de odihnă și a pierdut perioadele destinate meselor. Dar situația a escaladat cu adevărat în 2023, când un anume Sibrian a devenit supervizorul ei.

Recomandari S-a aflat adevarul despre viata lui David McCallum. Ce s-a intamplat cu cei 5 copii ai actorului

În documentele depuse, Soto îl acuză pe Sibrian că a tratat-o în mod repetat cu lipsă de respect. Mai exact, acesta îi batjocorea accentul și o umilea la locul de muncă. Femeia a raportat comportamentul la resurse umane, ceea ce a dus la înlăturarea temporară a lui Sibrian.

Numai că răzbunarea nu a întârziat să apară.

Potrivit dosarului, Sibrian a ripostat prin reducerea salariului, creșterea volumului de muncă și modificarea programului ei (o practică toxică pe care multe dintre noi am întâlnit-o la un moment dat în carieră). Mai grav, Soto susține că i s-a refuzat timpul necesar pentru a plânge moartea fratelui ei și a ratat o sărbătorire planificată a zilei de naștere din cauza cerințelor absurde de la job.

Recomandari Zendaya și Kylie Jenner aduc înapoi slapii care pot costa și 600 de dolari

Un strigat de ajutor ignorat complet

În aprilie 2025, angajata a încercat o ultimă soluție. A scris o scrisoare adresată direct lui Jenner, descriind un tratament pe care l-a numit insuportabil. A strecurat biletul într-o sală de masaj pe care magnatul frumuseții urma să o folosească. În loc să primească o mână de ajutor, femeia susține că a fost amenințată cu concedierea.

Iar detaliile obținute pe baza datelor furnizate de Theblast sunt de-a dreptul revoltătoare. Deși procesul nu formulează pretenții directe împotriva lui Jenner personal, Soto susține că situația a continuat să se deterioreze. Femeia afirmă că i s-a restricționat accesul la baie, a fost obligată să curețe cușca câinelui lui Jenner și chiar i s-a interzis să bea apă în timpul programului.

Să fim serioși, cine ar putea rezista într-un asemenea mediu?

Recomandari Kylie si Kendall Jenner duc lupta tendintelor in incaltaminte la Hollywood

Incapabilă să mai îndure, ea a demisionat printr-un mesaj text în august 2025. Cuvintele ei sunt de-a dreptul sfâșietoare. „Îmi pare rău, nu mai pot face asta. În fiecare zi mă maltratați și mi-am ros toate unghiile. Nu pot dormi noaptea și am mereu anxietate din cauza modului în care mă tratați”, se arată în citatul exact din proces. Acest caz vine la doar câteva săptămâni după ce o altă fostă menajeră a depus o plângere similară. Aceasta din urmă a susținut, conform revistei PEOPLE, că a fost tratată „cu ostilitate și excludere”.

Iubirea merge mai departe pe terenul de baschet

Dincolo de sălile de tribunal, viața personală a vedetei merge înainte. Relația ei cu actorul Timothée Chalamet ține în continuare primele pagini ale ziarelor de scandal.

Cuplul a atras atenția tot mai mult în ultimele luni, de la susținerea pe care ea i-a acordat-o în sezonul premiilor, până la momentele pline de afecțiune de la festivalul Coachella. Marți, cei doi au fost surprinși în primul rând la un meci în New York. Au privit relaxați cum New York Knicks au jucat împotriva celor de la Atlanta Hawks, în timp ce Chalamet își încuraja echipa favorită de acasă.

Fara graba catre altar

Și totuși, când vine vorba de un angajament pe termen lung, lucrurile stau puțin diferit față de cum se vede din exterior.

Zvonurile despre o posibilă logodnă circulă intens, dar sursele spun că tânăra antreprenoare ezită să facă acest pas prea curând. „Timothée a vorbit despre a o cere în căsătorie pe Kylie, dar ea nu vrea să se căsătorească, cel puțin nu încă”, a declarat o sursă din interior pentru Daily Mail. Aceeași voce adaugă că vedeta crede cu tărie că relațiile se pot schimba radical după căsătorie.

Pe bune, chiar nu o putem judeca pentru prudență.

Chalamet nu se lasă însă descurajat. Raportul susține că actorul a cerut sfaturi prețioase de la cercul intim al iubitei sale, inclusiv de la mama ei, Kris Jenner, și de la sora ei, Kendall Jenner, despre cum să o cucerească definitiv. Familia este complet de acord cu această idilă, iar apropiații și-ar dori să îi vadă căsătoriți mai devreme decât mai târziu.

Până la urmă, conexiunea lui cu copiii ei, Stormi și Aire, este una extrem de solidă. Actorul a devenit deja un apropiat al micuților și este considerat „foarte implicat”, familia acceptându-l rapid ca pe unul de-ai lor. Momentan, cei doi aleg pur și simplu să se bucure de relația lor în timp ce își echilibrează carierele și afacerile profitabile.