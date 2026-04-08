Surorile Jenner, cunoscute pentru stilurile lor vestimentare diametral opuse, au fost surprinse la o ieșire în Hollywood, la restaurantul preferat al vedetelor, Sushi Park. Aici, Kylie și Kendall au purtat două tipuri de încălțăminte complet diferite, declanșând practic un mini-duel al tendințelor de primăvară, totul sub ochii partenerului lui Kylie, Timothée Chalamet.

Stilul lui Kylie tocuri si minimalism

Kylie a apărut prima, îmbrăcată într-o formulă vestimentară pe care o abordează destul de des. A ales un top negru scurt, pantaloni de costum cu talie joasă și o geantă de umăr Gucci cu efect de piele de crocodil. Piesa de rezistență? O pereche de sandale negre cu toc și baretă între degete.

Acest tip de sandale, minimalist și cu un aer clar al anilor ’90, se anunță a fi din nou stilul vedetă al primăverii. Flip-flop-ul elegant funcționează de minune atât cu piese vestimentare sobre, cum a demonstrat Kylie, cât și cu fuste, rochii sau pantaloni capri. Iar sandalele cu toc și baretă au apărut și pe podiumurile unor case de modă precum Khaite, Alaïa și Gucci. Chiar și Kendall, alături de Hailey Bieber, s-au dovedit a fi fane ale acestui model.

Replica lui Kendall balerini si relaxare

Dar sora ei nu s-a lăsat mai prejos și a venit cu o replică pe măsură, bifând toate elementele specifice stilului său. Kendall a purtat o șapcă de baseball bleumarin New York Yankees, un sacou negru din piele, un tricou galben-unt și blugi indigo cu croială dreaptă. Accesoriul de efect a fost o eșarfă roșie, legată de geanta de umăr de la The Row (un brand de lux cunoscut pentru minimalismul său).

Si ce a avut in picioare? O pereche de balerini negri, mulați, cu un aspect de mănușă și un decupaj în V. Pantofii „second-skin” ca ai lui Kendall au, la rândul lor, un moment de glorie. Modele similare au fost văzute la Chanel, în timp ce branduri ca Wales Bonner și Toteme au prezentat balerini din piele suplă cu același design. E drept că și alte vedete, precum Zoë Kravitz, Jennifer Lawrence și Katie Holmes, sunt devotate acestui tip de încălțăminte rafinată.

Lupta stilurilor e reală.

O cina discreta cu Timothée Chalamet

Alături de surori a fost și actorul Timothée Chalamet, partenerul lui Kylie. Cuplul a fost destul de discret de la gala Premiilor Oscar încoace, bucurându-se recent de o vacanță împreună în Turks and Caicos. Ieșirea la Sushi Park pare să fie una dintre puținele lor apariții publice din ultima vreme.

Pana la urma, v-ați gândit vreodată care stil vi se potrivește mai bine? Întrebarea este: de care parte a tendințelor de primăvară te situezi? Alegi tocurile minimaliste, inspirate din anii ’90, sau mergi pe mâna balerinilor confortabili, dar extrem de șic?