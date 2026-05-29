Primăvara aceasta ne aduce nu doar o aglomerare de evenimente sportive majore, ci și o surpriză uriașă în materie de încălțăminte. De la finalele NBA și NHL, până la debutul Cupei Mondiale și meciurile de la Roland Garros, febra sportivă a inspirat o nouă generație de pantofi cu toc.

Imaginează-ți că ieși cu fetele sau cu partenerul la un bar local pentru a vedea un meci important, dar pur și simplu nu ai chef să te încalți în adidași. Aici intervine această schimbare de direcție a designerilor, care demonstrează că nu mai trebuie să alegem între a fi feminine și a ne integra în atmosfera relaxată a unui eveniment sportiv. Miza reală este o fuziune între confortul vizual al sportului și eleganța clasică, o soluție perfectă pentru femeia modernă care vrea să arate impecabil oriunde s-ar afla.

Tocurile care aduc stadionul în garderoba ta

Ani de zile, dacă voiai să fii pe temă la un meci, opțiunile se limitau la tricouri supradimensionate și sneakerși. Dar lucrurile stau puțin diferit acum. Așa cum arată o analiză publicată recent de Wwd, brandurile de încălțăminte propun acum tocuri care imită texturile mingilor de baschet, fotbal sau tenis.

Recomandări Pantofii sport negri, alegerea esențială pentru orice garderobă

Iar cifrele și detaliile vorbesc de la sine. Brandul Selena Selena, de exemplu, a lansat colecția Vixen Sport, care aplică designul sportiv pe o siluetă de pantof feminin și sculptural. Au modele precum Vixen Courtside (care seamănă cu o minge de baschet), Vixen Goal (minge de fotbal) sau Vixen Batter, decorate cu cristale. Prețul pentru o astfel de pereche ajunge la 425 de dolari, brandul punând accent pe măiestrie și reducerea impactului asupra mediului.

„Reflectă o schimbare culturală mai amplă: sportul nu mai este limitat la stadion, este un moment de modă.” – Reprezentant, Selena Selena

Aceeași colecție, ne explică ei, este dedicată femeilor gata să treacă dincolo de sneakerși și să investească în modă creată pentru joc. Și chiar nu sunt singurii de pe piață. Charis & Doxa creează pantofi din materiale autentice de mingi sportive, modelul lor Slam Dunk cu toc costând 139,97 dolari.

Recomandări Angel Reese devine primul Angel Victoria’s Secret din sport

Solutii inteligente și alternative accesibile

Gândește-te la cât de practic ar fi să poți schimba tocul pantofului în funcție de ocazie. Ei bine, brandul de încălțăminte convertibilă Pashion Footwear face fix asta. Oferă kituri de tocuri cu tematică sportivă la 55 de dolari. Practic, poți adăuga un detaliu subtil inspirat de o minge de tenis sau de fotbal american la o ținută de zi cu zi, doar prin atașarea tocului la o pereche de bază.

Și dacă mingile propriu-zise nu sunt pe gustul tău, există opțiuni hibrid mult mai discrete. Colaborarea lui June Ambrose cu Naturalizer aduce pantofi stiletto cu șireturi tip sneaker, în timp ce branduri precum Sneex sau Aldo (cu modelul Striker) oferă alternative la granița dintre atletic și elegant.

Decizia de a integra aceste piese în dulapul tău ține strict de curajul stilistic pe care vrei să ți-l asumi în această vară. Rămâne însă de văzut dacă aceste tocuri sport vor deveni o prezență constantă pe străzile noastre sau vor dispărea odată cu fluierul final al campionatelor din acest an.