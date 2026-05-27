Sezonul estival din 2026 a început deja pe plajele exclusiviste din Europa, iar primele indicii despre ce vom purta în picioare sunt cât se poate de clare. De la resorturile de lux din sud-vestul Turciei, precum D Maris Bay, femeile pasionate de modă ne arată că tendințele acestui an pun accent pe confort absolut și funcționalitate.

De ce ne interesează pe noi ce se poartă la mii de kilometri distanță? Pentru că, primele turiste ajunse în vacanță ajung inevitabil pe moodboard-ul nostru de stil. Ce-ar fi dacă am reuși să creăm o garderobă care ne simplifică viața, nu o complică? O pereche de încălțări bine aleasă te salvează și la o plimbare pe faleză, dar și la o cină târzie în oraș. Miza reală este să găsești acele piese care merg perfect cu blugi, rochii vaporoase sau pantalonii scurți cu detalii din dantelă care fac furori chiar acum.

Șlapii clasici și modelele minimaliste

Dacă anul trecut vedeam peste tot nuanțe puternice, lucrurile stau puțin diferit acum. Celebrele sandale Hermès Oran rămân în centrul atenției, doar că negrul și portocaliul strident au fost înlocuite cu nuanțe mult mai blânde de bej și crem. Și totuși, nu ai nevoie de un buget astronomic pentru a bifa acest stil curat.

Recomandări Se schimba regulile pentru garderoba de vara. Papucii de 1100 dolari care au surprins pe toata lumea

Într-o relatare de la fața locului publicată recent de Marieclaire, aflăm că banalii șlapi trăiesc un moment de glorie neașteptat. De la varianta cu talpă groasă de la The Row, adorată de fashioniste, până la clasicii Havaianas. Aceștia din urmă au fost zăriți la barul de pe plajă în aproape toate culorile posibile, chiar și în combinație cu o geantă de plajă Chanel. O pereche roșie îți aduce instant puncte la capitolul stil personal.

Iar pentru zilele în care vrei ceva mai rafinat, modelele minimaliste din piele sunt salvarea perfectă. Branduri precum A.Emery sau Gianvito Rossi propun linii curate, cu barete subțiri care alungesc vizual piciorul.

Întoarcerea gladiatorilor și surpriza jelly

Gândește-te la sandalele tip pescar sau cele gladiator. Femeile cool le aleg fără să stea pe gânduri, mai ales pentru prânz sau cină, pentru că arată impecabil cu o pereche de jeanși. Surpriza vine din partea casei Valentino. Dacă aveai impresia că modelele Rockstud au rămas blocate undeva în anii 2010, mai gândește-te o dată. Alessandro Michele le-a readus în forță pe piață, iar stocurile se epuizează într-un ritm alert.

„Cheia unei investiții grozave în sandale, la urma urmei, este cât de versatile sunt în garderoba ta de vară.” – Lauren Cunningham, Editor de modă

Numai că nostalgia nu se oprește la modelele cu ținte. Sandalele din plastic, cunoscute drept „jelly shoes”, au revenit pe radarul modei. Fie că vorbim despre balerinii de la H&M, care sunt excelenți pentru purtarea de zi cu zi, sau despre variantele propuse de Chloé și Alaïa, aceste modele hibrid domină deja rețelele sociale.

Recomandări Vestea uriașă pentru femeile care vor o schimbare. Ce tunsori domina vara

Acum trebuie doar să te hotărăști ce pui în bagaj. Urmează să pleci în vacanță și ai de ales între confortul unor șlapi roșii și eleganța unei sandale din piele. Spațiul din valiză este mereu limitat, așa că alege acea pereche pe care o poți încălța absolut oriunde în această vară.