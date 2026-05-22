Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să ai o mașină a timpului doar pentru a testa cele mai fabuloase coafuri din istorie? Ei bine, vara aceasta chiar nu ai nevoie de una, pentru că tendințele în materie de tunsori sunt o călătorie spectaculoasă prin decenii. De la bobul specific anilor ’50 până la straturile minimaliste ale anilor ’90, saloanele readuc la viață estetica retro.

Sinceră să fiu, miza reală aici e timpul tău în fața oglinzii. Faptul că tendințele actuale celebrează textura naturală și formele relaxate înseamnă că poți alege o tunsoare care te scutește de zeci de minute pierdute dimineața cu peria în mână. Este victoria femeilor ocupate care vor să arate impecabil fără efort.

Nostalgia în beauty a dominat și sezoanele trecute, dar o analiză publicată recent de Allure arată că acum avem o explozie de stiluri din absolut fiecare eră importantă. Dacă anii trecuți vedeam doar influențe timide din anii ’80, acum meniul este complet, asumat și extrem de variat.

Bixie și rafinamentul anilor 90

Vedeta absolută a sezonului este hibridul curajos dintre bob și pixie. Această tunsoare scurtă are aerul acela de fată cool de la începutul anilor 2000, perfectă pentru zilele calde.

„Are scurtimea unui pixie, dar cu lungimea din jurul perimetrului unui bob.” – James Pecis, hairstylist

Iar dacă vrei ceva mai lung, straturile inspirate de minimalismul anilor ’90 sunt opțiunea perfectă. Jordan M, hairstylist din New York, explică faptul că secretul stă într-o uscare cu o perie rotundă mare, trăgând părul direct de la rădăcină pentru volum maxim, apoi netezind vârfurile pentru un finisaj lustruit.

Bobul de Hollywood și lobul versatil

Bobul cu volum, specific vechiului Hollywood, revine, dar într-o formă mult mai purtabilă și relaxată.

„Este mai lejer, mai sexy și mai lipsit de efort decât un bob clasic.” – Bertha Cherisme, hairstylist

Pentru cele care nu vor să renunțe complet la lungime, lobul tăiat la nivelul claviculei este compromisul ideal. Christine Bellemare, proprietara unui salon din Boston, adoră această tăietură pentru părul fin spre mediu (creează iluzia de volum fără să necesite o scurtare dramatică). E drept că o astfel de lungime intermediară te ajută enorm când nu știi exact ce decizie să iei.

Volumul anilor 70 și bretonul romantic

Când ai nevoie de puțină lejeritate, straturile pufoase, tunse în scări, aduc un aer disco direct în rutina ta zilnică. Samantha Draper ne amintește că bretonul lung, asortat cu un păr curgător, duce cu gândul la artistele anilor ’60.

Dar Dacă ești fana texturii naturale și ai părul creț, tunsoarea wolf cut a anilor ’80 este exact ce cauți. Lasă părul mai lung la spate și îmbrățișează volumul extrem prin straturi grele.

Nu te lupta cu forma rotundă și plină de viață a buclelor tale.

Acum îți rămâne doar să salvezi pozele preferate pe telefon și să programezi vizita la salon. Aștept să îmi spui în ce deceniu ai ales să călătorești la următoarea ta programare.