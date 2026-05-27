Gândește-te la papucii aceia masivi, de surfer, pe care îi purtau băieții prin anii 2000. Ei bine, surorile Olsen tocmai i-au transformat în lux absolut. The Row a lansat noul model „Dan”, o pereche de șlapi care costă aproape 1100 de dolari și care seamănă izbitor cu încălțămintea relaxată de plajă pe care o purtau tații noștri în vacanțe.

De ce ne interesează pe noi ce lansează un brand de lux exclusivist? Pentru că Mary-Kate și Ashley Olsen au talentul de a intui exact ce ne vom dori să purtăm, cu mult înainte ca noi măcar să realizăm asta. Iar dacă ele spun că vara aceasta renunțăm la baretele subțiri pentru un design mult mai robust, e clar că trendul va ajunge curând în toate magazinele. Cine nu își dorește, până la urmă, o modă care să nu îți facă răni la picioare?

Confortul masiv ia locul eleganței fragile

Și totuși, de unde vine această estetică relaxată? Într-un articol publicat recent de Vogue, autoarea remarcă o asemănare frapantă între noile creații The Row și celebrul brand californian Reef. Fondat în 1984 de doi frați argentinieni pasionați de surf, Reef a devenit rapid uniforma neoficială a tinerilor de pe plajele din sudul Californiei.

Recomandări Garderoba ta de sală. 7 branduri noi care schimbă complet regulile

Cifrele din spatele acestui fenomen relaxat sunt de-a dreptul impresionante.

O afacere pornită cu o investiție inițială de doar 4000 de dolari a ajuns la o evaluare uluitoare de 187,7 milioane de dolari în 2005, când a fost cumpărată de VF Corporation, fiind vândută ulterior către Rockport Group în 2018. Ba chiar modelul lor celebru „Fanning”, care are un desfăcător de sticle integrat în talpă, împlinește anul acesta 21 de ani.

Cum arată luxul inspirat de surferi

Dar să ne întoarcem la The Row. Noul model „Dan” are barete groase din piele întoarsă de vițel, într-o nuanță caldă de maro tutun, cu cusături subtile. Este, practic, varianta masculină a modelului pentru femei numit „Beach Sandal”. Jurnaliștii de modă au confirmat imediat suspiciunea: acești șlapi emană o energie pură de Reef, fiind o trimitere blândă la faimosul lor model Ojai Classic.

Recomandări Surpriza sezonului pentru garderoba ta. Accesoriul uriaș care schimba complet regulile modei

Iar contrastul cu vara trecută este uriaș.

Atunci, toată lumea vorbea despre modelele minimaliste „Dune” și „City”, elegante și extrem de subțiri. Acum, trecem la o estetică mult mai „grea” și asumată.

„Acesta este un pantof care nu pășește delicat în vârful picioarelor, ci calcă cu mândrie.” – Autorul analizei

Nostalgia anilor 2000 revine în forță

Sincer, la prima vedere, par ușor butucănoși. Numai că surorile Olsen nu dau greș aproape niciodată când vine vorba de accesorii, având deja la activ patru premii CFDA pentru Designerul de Accesorii al Anului. Ele nu inventează neapărat o baretă mai lată, branduri precum Rainbow având deja stiluri similare pe piață de ani buni. Ele doar rafinează o nostalgie a anilor 2000, aducând acel vibe de surfer californian într-o zonă de lux, purtabilă în oraș.

Recomandări Pentru garderoba de vară. Cele 5 sandale pe care femeile stilate le adoră

Imaginează-ți cum ar arăta acești papuci masivi purtați cu o pereche de pantaloni scurți cargo lejeri. Moda devine dintr-o dată mult mai permisivă și orientată spre confortul real, exact așa cum ne dorim în zilele aglomerate. Decizia de a adopta acest stil robust rămâne la latitudinea fiecăreia dintre noi. Vara abia începe, iar rafturile magazinelor se vor umple curând cu variante accesibile ale acestui design surprinzător.