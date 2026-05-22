K-beauty și K-pop au cucerit deja lumea, iar acum stilul sud-coreean dictează clar cum ne îmbrăcăm la sală. Garderoba ta de antrenament primește un upgrade major prin influențele futuriste și funcționale venite din estetica asiatică.

Ai simțit vreodată că e o misiune imposibilă să găsești o pereche de colanți care să nu alunece fix când faci genuflexiuni? Noile colecții inspirate de moda străzii din Coreea de Sud rezolvă exact această problemă. Pentru tine, o femeie care fuge adesea de la birou la pilates și apoi la o cafea, hainele de sport nu mai sunt doar pentru transpirație. Ele devin piese esențiale de zi cu zi care trebuie să arate impecabil și să îți susțină corpul corect.

Până nu demult, opțiunile noastre se rezumau la câteva etichete clasice din mall-urile românești, cu aceleași croieli previzibile. Iar asta devenise destul de plictisitor pentru oricine face mișcare constant. Așa cum subliniază un ghid de stil publicat recent de Marieclaire, piața globală trece printr-o transformare uriașă dominată de palete neutre, siluete gorp-core și detalii inspirate de era spațială.

Accesorii care atrag toate privirile

Brandul coreean RIDAR produce unii dintre cei mai cool ochelari de pe piață. Sunt gândiți special pentru mișcare, având lentile PolyCarbonate, protecție UV400 și pernițe anti-alunecare din cauciuc pentru nas. E drept că trebuie să iei în calcul costurile de import, dar designul merită efortul financiar.

Dacă vrei ceva pentru cap, Undercontrol face valuri cu șepci și căciuli absolut geniale. Modelul lor Washed Cap este construit să fie purtat cu ochelari de soare, având o bandă elastică la spate și o cataramă din plastic WOOJIN care se ajustează perfect pe forma capului tău.

Baze minimaliste și materiale inteligente

Să fim serioase, uneori vrei doar piese simple care își fac treaba. Oysho, deși este un brand spaniol pe care îl găsim ușor și la noi în țară, a preluat perfect influențele asiatice cu plase tehnice și culori neutre. Tricoul lor tehnic cu mânecă lungă respiră excelent și se usucă rapid.

Și dacă tot vorbim de baze, Organic Basics aduce colanții evazați Active Flare Leggings. Aceștia oferă suport mediu, un buzunar interior invizibil și sunt fabricați dintr-un material super moale care conține 60% nailon reciclat certificat GRS (CU 1067589). Pur și simplu perfecți pentru mobilitate.

Performanță și printuri curajoase

On a devenit rapid unul dintre cele mai discutate nume din lumea sportului. Piesele lor de înaltă performanță au un aer complet futurist, mai ales colaborarea cu FKA Twigs, care aduce cusături contrastante și tăieturi unice. Topul Studio Long Sleeve FKA absoarbe umezeala și arată la fel de bine pe stradă ca în sala de fitness.

Bandit combină elementele de bază cu tipare neobișnuite. Pantalonii lor scurți de compresie Women’s Stamina HW 5″ au integrate două buzunare pentru geluri pe talie și buzunare laterale impermeabile pentru telefon. chiar nu îți mai trebuie borsetă (mai ales dacă alergi în parc).

Iar cei de la Planet Nusa vin cu palete de culori statement. Topul lor LS2 Air Long Sleeve are detalii încrețite care îi dau un aer sofisticat și este extrem de respirabil pentru orice tip de antrenament.

Alegerea finală depinde de tine și de nevoile tale reale. Tot ce ai de făcut este să testezi rezistența acestor materiale la următorul antrenament intens și să vezi cum se comportă în mișcare.