Temperaturile sunt încă destul de capricioase pentru o primăvară veritabilă, dar Millie Bobby Brown ne demonstrează că spiritul boem nu ține cont de vreme. Actrița a fost surprinsă recent pe străzile din New York într-o combinație perfectă, care ne arată exact cum să integrăm piesele romantice în ținutele de zi cu zi.

Cum să porți rochia de vară chiar acum

Ce-ar fi dacă am reuși să prelungim viața hainelor preferate din sezonul cald cu doar un mic artificiu de stil? Gândește-te la diminețile acelea în care nu știi cu ce să te îmbraci pentru că e prea frig pentru o rochie subțire, dar parcă prea cald pentru un palton greoi. Aici intervine magia suprapunerilor inteligente, o tehnică pe care o putem fura direct din garderoba vedetelor, fără să ne complicăm existența.

Așa cum se arată într-un editorial publicat recent de Vogue, tânăra actriță a optat pentru un duo clasic de tranziție, dar de mare efect. A combinat o jachetă scurtă bej (cu detalii de inspirație militară pe umeri) cu o rochie mini într-o nuanță de roz prăfuit. Piesa vestimentară, plină de straturi de volane și broderie crem, face parte chiar din linia ei proprie de haine, Florence by Mills.

Recomandari S-a aflat adevarul despre noul sezon Celebrity Traitors. Detaliul care schimba complet jocul

Iar detaliile de styling au făcut toată diferența.

Bobul ei șaten cu șuvițe blonde a fost coafat în onduleuri lejere, completate de câteva codițe împletite subțiri care au susținut perfect aerul boem al întregii apariții. Până și manichiura ei în formă de migdală, într-o nuanță de roz pal, s-a potrivit la fix cu restul ținutei.

Întoarcerea esteticii anilor 2000

Dar lucrurile nu se opresc la o singură apariție reușită. Cu doar o zi înainte, la prezentarea Netflix Upfront, ea a readus în prim-plan piesele pe care multe dintre noi le purtam în adolescență. A ales un bolero kaki pe care l-a asortat curajos cu un corset alb și o fustă semnată de Georges Hobeika. Bineînțeles, de pe deget nu îi lipsește niciodată inelul cu diamant tăiat în formă de pernă, primit de la soțul ei, Jake Bongiovi.

Recomandari Se schimba totul in moda de primavara. Detaliul de 45 de dolari care face furori

E drept că generația Z recuperează rapid și reinterpretează clasicele modei mileniale. Pe contul ei de Instagram, unde își promovează intens colecțiile pentru sezonul cald, actrița și fondatoarea brandului de beauty poartă rochii cu spatele gol și imprimeuri florale sau cu citrice. Ba chiar a modelat și o rochie mini stil tenis, de culoarea papayei.

O istorie a stilului relaxat

Să fim sincere, stilul boho chic a avut mereu o definiție destul de largă și un loc special în dulapul nostru. Istoria modei ne confirmă asta din plin. Ne amintim de regretata Jane Birkin cu rochiile ei ultra-scurte din croșet și gențile tip coș împletit. Sau, dacă facem un salt în timp spre anii ’90 și 2000, ne vin în minte Kate Moss și Sienna Miller, care au transformat noroiul de la festivalul Glastonbury într-un podium, purtând pantaloni scurți din denim și veste din dantelă.

Și astăzi, această estetică continuă să fie rafinată de nume celebre. Gemenele Olsen rămân fidele imprimeurilor paisley, în timp ce Anya Taylor-Joy și Lila Moss adoră materialele fluide din șifon și panglicile delicate.

Recomandari Surpriza uriasa pe covorul rosu. Detaliul care schimba totul pentru miresele din 2026

Alegerea finală rămâne mereu la noi și la felul în care adaptăm aceste influențe la propriul corp și program. Până la apariția noilor colecții de vară în magazine, rămâne de văzut ce alte asocieri surprinzătoare va mai prezenta actrița pe covorul roșu sau pe străzile metropolei americane.