Riviera Franceză a fost din nou epicentrul modei joi seara, când celebritățile au pășit pe covorul roșu pentru gala anuală amfAR din cadrul Festivalului de Film de la Cannes. De la rochii de bal dramatice la diamante orbitoare, vedetele nu au făcut deloc economie de efort pentru această noapte plină de strălucire.

Dar de ce ne uităm mereu cu atâta fascinație la aceste evenimente? Dincolo de etichetele de designer și bijuteriile de milioane, covorul roșu dictează subtil paleta de culori și siluetele pe care le vom căuta și noi pentru evenimentele speciale din viața noastră. Gândește-te la asta ca la un moodboard uriaș din care poți împrumuta oricând o idee de styling sau un detaliu de croială care să te avantajeze perfect.

Gala amfAR nu este, de fapt, doar o simplă paradă de modă. Este un eveniment cu tradiție pe croazetă, care are ca scop strângerea de fonduri pentru cercetarea SIDA. Anul acesta, actrița Geena Davis a fost cea care a găzduit seara, îmbinând perfect filantropia cu eleganța clasică pe care o cere un astfel de moment.

Cum scrie și publicația Hellomagazine într-o cronică recentă a evenimentului, aparițiile au fost de-a dreptul spectaculoase, iar Heidi Klum și Eva Longoria au condus detașat topul celor mai bine îmbrăcate femei.

Eleganță clasică și culori vibrante

Și dacă tot vorbim de Heidi Klum, ea a făcut o declarație de stil absolută. A ales o rochie de bal neagră, dramatică, cu o fustă voluminoasă și un corset suprapus cu dantelă transparentă și șireturi albe. A asortat totul cu cercei cu diamante și și-a lăsat părul blond în bucle ample.

Iar Eva Longoria ne-a demonstrat că roșul rămâne o armă imbatabilă în garderoba oricărei femei. Vedeta din „Neveste disperate” a arătat incredibil într-o rochie roșie vibrantă, fără bretele, cu o croială tip coloană și detalii cu model de mozaic. Un colier la baza gâtului și cerceii cu diamante au completat perfect look-ul ei plin de volum.

Geena Davis, gazda serii, a mers pe o eleganță atemporală. A purtat o rochie albă, cu umerii goi și un decolteu adânc, încadrat de pliuri structurate. Trena amplă și brățara cu diamante de pe încheietura stângă au arătat impecabil.

Detalii arhitecturale și decupaje îndrăznețe

Numai că spectacolul nu s-a oprit la croielile clasice. Lizzo a captat toată atenția într-o rochie electrică albastră, stil sirenă, fără bretele. Corsetul și trena dramatică au fost completate de un lanț de diamante purtat peste piept, care se asorta perfect cu manșetele prețioase de pe mănușile ei albastre de operă. O tunsoare pixie îndrăzneață și un machiaj dramatic al ochilor au transformat-o într-o apariție de neuitat.

Dar Brooks Nader? Modelul a mizat pe șifon negru, cu o rochie cu guler înalt în stil halter, un decupaj încrucișat și o fustă plisată până în pământ. A ales să își prindă părul blond într-un coc chic și a purtat inele și cercei statement.

Sara Sampaio a adus pe covorul roșu un aer extrem de misterios. Rochia ei neagră, mulată, cu spatele gol și o trenă dramatică, a ieșit în evidență printr-un detaliu sculptural sub formă de șarpe, susținut de lanțuri delicate. Și-a prins părul într-un coc elegant și a purtat cercei pe ureche care se potriveau cu detaliile metalice ale rochiei.

De la pasteluri de vară la dramatism absolut

Maura Higgins a adus o pată de culoare dulce într-o rochie roz bubblegum, fără bretele, cu un corset structurat în formă de inimă și o trenă voluminoasă. Și-a accesorizat ținuta cu pantofi roz cu vârf ascuțit și un coc din care a lăsat, parcă întâmplător, o șuviță liberă.

Zara Larsson a chemat vara pe covorul roșu. Rochia ei din șifon în culorile apusului, cu accente verzi, avea un corset complicat cu multiple bretele și decupaje în zona pieptului și a taliei. A purtat sandale cu aplicații florale, o geantă verde și și-a lăsat părul în bucle lejere.

Nu o putem uita pe Hayley Hasselhoff, care a readus la viață farmecul vechiului Hollywood cu o rochie de bal alb-negru, cu corset structurat și fustă lungă din tul. În schimb, Lisa Rinna a riscat totul cu un look avangardist: o rochie multicoloră, cu textură de beteală, umeri ascuțiți, completată de o perucă blond platinat tapată și cercei masivi.

Până la urmă, un astfel de eveniment este doar o scenă imensă de inspirație pentru noi toate. Nu trebuie să porți o rochie cu trenă la următoarea ta petrecere, dar poți oricând să împrumuți curajul de a alege un roșu aprins sau un detaliu asimetric neașteptat. Decizia finală îți aparține, iar garderoba ta așteaptă doar să experimentezi puțin mai mult în acest sezon.