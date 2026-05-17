Gândește-te la diminețile acelea în care ai dormit prea puțin și ai nevoie de un scut rapid împotriva lumii. Ei bine, am o veste excelentă pentru noi toate. Ochelarii de soare supradimensionați, acele modele XXL care îți acoperă jumătate de față, s-au întors oficial în tendințe și domină sezonul cald.

De ce aveam nevoie de această schimbare

Dincolo de estetica evidentă, miza acestui trend este una pur practică pentru viața noastră de zi cu zi. O pereche de ochelari masivi nu doar că îți protejează real pielea sensibilă din jurul ochilor de razele UV, dar transformă instantaneu o ținută banală formată din blugi și tricou alb într-o apariție asumată. cine nu are nevoie de un truc atât de simplu?

Să fim sincere, ne-am chinuit destul în ultimele sezoane cu acei ochelari minusculi. Știi momentul ăla când încercai să te ascunzi de soare în spatele unor lentile cât o monedă? Din fericire, acea eră a apus definitiv.

Cum arată noile modele dictate de designeri

Marile case de modă au dat deja tonul schimbării. Așa cum arată informațiile publicate recent de Elle, designerii au reinterpretat complet formele cu care eram obișnuite. Pierpaolo Piccioli, noul designer de la Balenciaga, a adus în prim-plan ochelari de soare imenși, cu un aer futurist și avangardist.

Iar lucrurile nu se opresc la forme geometrice atipice. Modelele propuse de Balenciaga sunt chiar împodobite cu cristale, pentru un plus de dramatism. dacă stilul tău este mai degrabă relaxat, Anthony Vaccarello a pariat pe o direcție diferită. El a găsit o nouă formulă, descrisă drept „uber cool”, pentru celebrul model aviator.

Alegerea îți aparține, fie că mergi pe varianta extravagantă cu cristale sau pe un aviator reinventat pentru ținutele tale de birou. Rămâne doar să probezi mai multe rame în magazine, până o găsești exact pe cea care se așază perfect pe pomeții tăi.