Te-ai întrebat vreodată cum arată cu adevărat o familie în care talentul se moștenește pe linie maternă? Actrița Barbara Alyn Woods, pe care sigur o știi din serialul fenomen „One Tree Hill”, demonstrează că succesul se învață acasă, alături de cele trei fiice ale sale care domină acum noile producții de top.

Dincolo de strălucirea de pe covorul roșu, povestea lor este despre puterea exemplului. Într-o lume în care adesea ne plângem de lipsa modelelor autentice, Barbara a reușit să crească trei femei independente care nu doar că au cariere solide, dar știu exact ce vor. Sinceră să fiu, este exact genul de dinamică mamă-fiică din care avem toate de învățat, indiferent în ce domeniu lucrăm zilnic.

Știi cum e, Barbara nu a avut un drum pavat de alții. A început să joace încă din anii ’80, a apărut alături de Demi Moore în „Striptease” în 1996 și ne-a marcat adolescența ca Deb Scott în „One Tree Hill”. S-a căsătorit cu asistentul de regie John Lind în 1999 și, până la divorțul lor din 2021, au adus pe lume trei fețe: Natalie, Emily și Alyvia, născute între 2000 și 2007.

O familie condusă de femei puternice

Iar dinamica lor este pur și simplu fascinantă. Într-un interviu acordat recent, așa cum relatează Hellomagazine chiar de la premiile Gracie, Barbara a subliniat cât de specială este legătura lor de zi cu zi.

„Familia noastră este foarte centrată pe femei, avem până și câini femele. Am fost la Premiile Gracie de mai multe ori fără ele, iar aceasta este prima dată când sunt aici cu ele și este atât de perfect pentru noi să sărbătorim asta. Sunt atât de mândră de ele.” – Barbara Alyn Woods, actriță

Dar fetele nu sunt doar niște prezențe frumoase la evenimente. Ele au înțeles perfect misiunea lor. Natalie a punctat că au vrut să participe pentru a aduce vizibilitate și pentru a arăta creativitatea și capacitățile emoționale pe care femeile le pot oferi, subliniind că au fost extrem de norocoase cu rolurile pe care au reușit să le portretizeze până acum.

Proiectele care le propulsează în top

Concret ce fac fetele chiar acum. Natalie a crescut practic pe platourile de filmare, debutând chiar în „One Tree Hill”. A trecut prin producții uriașe precum „Gotham” și „The Gifted”, iar în octombrie 2025 a fost anunțată ca personaj principal în „Dutton Ranch”, mult așteptatul spin-off al serialului „Yellowstone”. Acolo o joacă pe Oreana, nepoata personajului interpretat de Annette Bening.

Și sora ei mijlocie, Emily, în vârstă de 24 de ani, face valuri. După ce și-a făcut debutul la doar șase ani și a jucat în reboot-ul „Gossip Girl”, Emily a devenit un nume greu în producțiile pentru tineri. Acum filmează pentru sezonul doi din „We Were Liars”, un thriller psihologic produs de Prime Video, unde are rolul principal, Cady Sinclair Eastman.

Lecțiile învățate de la legende

Mezina familiei, Alyvia, născută pe 27 iulie 2007, nu se lasă mai prejos. După 10 ani în care a jucat în „The Young and the Restless”, a obținut primul ei rol principal în miniseria Netflix „Wayward”, care a primit deja șapte nominalizări la Canadian Screen Awards. Numai că succesul ei vine și dintr-o îndrumare fantastică de acasă.

„Tot ce am învățat și tot ce știm vine de la ea. A fost o lumină călăuzitoare incredibilă în această industrie. Nimeni altcineva din familia ei nu a fost actor, așa că a trecut prin toate acestea singură, dar a reușit să ne transmită toată înțelepciunea ei și suntem pur și simplu incredibil de recunoscătoare că am avut parte de asta.” – Alyvia Alyn Lind, actriță

Și dacă tot vorbim de mentori, Alyvia a avut șansa uriașă de a juca alături de Dolly Parton în 2015, interpretând o versiune tânără a celebrei cântărețe. Experiența a fost una transformațională.

„Dolly a fost cel mai uimitor mentor pe care să-l ai la acea vârstă și la care să privești cu admirație, este o femeie de afaceri atât de puternică și are o vibrație foarte maternă. M-a luat cu adevărat sub aripa ei, își lingea degetul și îmi curăța fața și mă ruga să îi cânt piesele pe care le scrisesem când aveam vreo șapte ani, așa că a fost cea mai incredibilă experiență.” – Alyvia Alyn Lind, actriță

Este clar că aceste trei tinere abia și-au început cu adevărat ascensiunea. Rămâne de urmărit cum vor reuși să își pună amprenta pe noile lor roluri din producțiile de top și dacă vor alege, la un moment dat, să joace toate patru într-un proiect comun pe marele ecran.