Actrița Rebel Wilson, în vârstă de 45 de ani, trăiește cele mai frumoase momente pe plan personal. Vedeta din franciza cinematografică Pitch Perfect și soția ei, Ramona Agruma, au devenit mame pentru a doua oară, întâmpinând-o cu brațele deschise pe micuța Rose Estelle.

Un nou capitol de viață

Să fii mamă este o aventură în sine, dar să îți mărești familia aduce mereu o emoție greu de descris în cuvinte. Rebel a împărtășit vestea cea mare pe contul ei de Instagram luni, pe 4 mai 2026. „Sunt mândră să anunț nașterea celei de-a doua noastre fiice, Rose Estelle!”, a scris actrița. Și, să fim serioase, cine nu s-ar topi la un asemenea mesaj plin de bucurie?

Anunțul ei a continuat cu multă recunoștință pentru momentul pe care îl trăiește. „Ce binecuvântare superbă să mai avem o fetiță! Acum, pe 4 mai, suntem 4!”, a adăugat ea.

Iar detaliile aduc o notă și mai personală poveștii lor. De această dată, Ramona, cu care Rebel s-a căsătorit oficial în anul 2024, a fost cea care a purtat sarcina și a dat naștere fetiței. „Ramona și cu mine ne simțim atât de incredibil de recunoscătoare și binecuvântate să ne mărim familia, vă mulțumim tuturor pentru toate urările de bine”, a mai spus vedeta. Nici Ramona nu a lăsat momentul să treacă fără o reacție publică, comentând la postarea soției sale: „Noroc pentru familia noastră! Suntem 4 acum.”

Când sora mai mare dă din casă

Te-ai gândit vreodată cât de greu este să ții un secret când ai un copil mic prin preajmă? Ei bine, Rebel a simțit asta pe pielea ei și a povestit totul cu mult umor. Într-o apariție la emisiunea Today, așa cum relata recent Hellomagazine, actrița a dezvăluit cum fiica ei mai mare (Royce Lillian Elizabeth Wilson) a început să împrăștie vestea cu mult înainte de anunțul oficial.

„Așa că prima mea fiică, Royce, pur și simplu merge în jur și spune totul oricui, profesorilor de la școală, oamenilor din magazinul alimentar. Ea zice ceva de genul: «Da, o să am o surioară»”, a povestit Rebel râzând.

Asta da surpriză.

„Și apoi oamenii vin, oameni la întâmplare spun: «Oh, felicitări pentru noul bebeluș». Așa că m-am gândit, ok, mai bine o pun pe rețelele de socializare. Este o adevărată vorbăreață”, a explicat actrița. Până la urmă, copiii au felul lor unic și inocent de a ne forța mâna, arătându-ne că bucuria pur și simplu nu poate fi ținută ascunsă.

Valul de iubire din mediul online

Comunitatea din jurul tău contează enorm atunci când treci prin schimbări majore, iar prietenii cuplului nu au întârziat să își arate sprijinul. Secțiunea de comentarii de pe Instagram s-a umplut rapid de mesaje calde imediat după marele anunț. „Oh, Doamne. Este atât de frumoasă și perfectă. Felicitări!”, a scris un prieten. Altcineva s-a alăturat imediat entuziasmului general: „Felicitări!!! Atât de fericit pentru voi toate!”. Iar o a treia persoană a ținut să puncteze: „Este absolut superbă Rebel. Încântată pentru tine și familia ta în creștere. Felicitări mămicilor!!!”.

Dar cum te adaptezi la viața cu doi copii? Rebel a fost cât se poate de sinceră în legătură cu această tranziție uriașă. „Un singur bebeluș a fost un șoc real, pur și simplu îți schimbă viața, așa că sper că doi pur și simplu se vor potrivi. Soția mea Ramona este însărcinată, gata-gata să nască, așa că, da, este cu adevărat incitant să mai avem un bebeluș superb”, declara ea plină de speranță chiar înainte de venirea pe lume a fetiței.

Dincolo de luminile reflectoarelor și de agitația permanentă de la Hollywood, actrița își construiește pas cu pas familia la care a visat mereu, alături de femeia pe care o iubește și de cele două fiice ale lor.