Știi momentul ăla când cineva se uită la copilul tău și face un comentariu aparent inofensiv, dar plin de venin? Fostul star din reality show-ul „The Bachelor”, Colton Underwood, tocmai a trăit asta pe propria piele. După ce a postat o fotografie inocentă alături de băiețelul său de 20 de luni, Bishop, o persoană a lăsat un comentariu pe rețelele sociale care l-a scos din sărite pe proaspătul tătic.

Recomandări Reactia furioasa a fanilor dupa un atac online. Ce a patit o mama a 9 copii pe internet

De ce ne interesează pe noi asta? Pentru că fenomenul de parent-shaming ne lovește pe toate, fie că suntem la locul de joacă, la supermarket sau pe internet. Genul acesta de judecăți mascate sub forma unei false îngrijorări dor cel mai tare, iar reacția lui Colton este exact exemplul de setare a limitelor de care aveam nevoie săptămâna asta.

Cuvintele care dor cel mai tare

Totul a pornit de la un comentariu simplu, dar extrem de tăios. Un utilizator i-a scris direct: „Îmi pare rău pentru copilul ăla”. Colton, care este căsătorit cu Jordan C. Brown și își crește fiul cu multă mândrie, a decis să nu tacă. Așa cum a relatat o analiză publicată recent de Theblast, vedeta a fixat comentariul răutăcios pe profilul său și a răspuns fără menajamente.

„Sunt sincer curios ce ai vrut să spui cu asta. Pentru că dacă «îți pare rău» pentru Bishop, mi-ar plăcea foarte mult să înțeleg de ce. Este iubit, susținut, celebrat, fericit și înconjurat de oameni care sunt alături de el în fiecare zi.” – Colton Underwood, vedetă TV

Și lucrurile nu s-au oprit aici. Fostul burlac a pus punctul pe i în legătură cu adulții care folosesc cuvinte ca arme ascunse. Să fim serioase, de câte ori nu am auzit și noi remarci pasiv-agresive de la străini care știu mai bine cum să ne creștem copiii?

„Copiii nu au nevoie de protecție împotriva unei familii iubitoare. Adulții sunt cei care folosesc comentarii vagi și încărcate pentru a-și exprima dezaprobarea pe care nu au curajul să o spună cu voce tare. Cuvinte ca ale tale, suficient de ambigue pentru a le nega, dar suficient de ascuțite pentru a răni, sunt exact modul în care copiii învață că ceea ce sunt ei este un motiv de rușine. Asta este lucrul pentru care merită să îți pară rău.” – Colton Underwood, vedetă TV

Vulnerabilitatea de a trăi la vedere

Colton și-a asumat public orientarea în aprilie 2021, iar de atunci viața lui a fost un șir lung de expuneri. Iar el știe foarte bine cum e să fii atacat subtil. La începutul acestui an, în timpul emisiunii „The Traitors”, colegul său Michael Rapaport i-a aruncat o replică considerată de mulți homofobă, spunându-i că nimeni nu e mai bun la a ține un secret decât el. Vedeta a recunoscut atunci că l-a luat pe nepregătite atacul la persoană într-un simplu joc de strategie.

Recomandări Decizia unui tată celebru care a stârnit furia fanilor. Ce a ales să facă pentru copilul său

Dar de ce continuă să se expună? În cartea sa de memorii, „Dear Bishop”, el explică foarte clar costul emoțional al acestei alegeri. Uneori comentariile îi strică ziua complet, alteori reușește să treacă peste ele cu grație.

„În majoritatea zilelor, ele îmi amintesc de ce merită să îmi împărtășesc viața atât de public… Pentru că undeva există un copil, sau un bărbat, care ar putea găsi alinare sau ceva familiar în povestea mea. Asta mă face să trăiesc deschis.” – Colton Underwood, vedetă TV

Dincolo de dramele de la televiziune sau de viețile altor artiști care trec prin schimbări majore, cum e cazul cântărețului rock Caleb Shomo care a ieșit recent public după 14 ani de căsnicie cu Fleur Shomo, esența poveștii ne privește direct. Setarea limitelor atunci când cineva îți atacă familia nu este doar un moft de vedetă, ci o necesitate absolută. Conversația despre toxicitatea online abia acum prinde contur real, iar noi avem puterea să alegem în fiecare zi cui îi dăm voie să ne strice liniștea.