Billie Eilish a strâns peste 2 milioane de aprecieri în sub nouă ore după ce a publicat câteva imagini de la o petrecere la piscină din weekendul de Memorial Day. Cântăreața în vârstă de 24 de ani a renunțat la hainele largi care au consacrat-o și s-a afișat într-un maiou negru mulat, cu un decolteu adânc, lăsând la vedere un sutien cu imprimeu animal-print, purtând pantaloni negri și o jachetă mov vizibilă lăsată deschisă.

Te-ai surprins vreodată analizându-ți fiecare mic defect în oglindă înainte să ieși din casă? Ei bine, reacțiile la aceste fotografii explică perfect de ce facem asta. Când o tânără de 24 de ani este disecată public pentru că ar avea riduri, presiunea pe care o simțim noi, femeile obișnuite, capătă dintr-o dată sens.

Reacții neașteptate pe internet

Așa cum a relatat Theblast zilele trecute, imaginile au generat imediat o avalanșă de reacții, un utilizator recunoscând chiar că fotografiile l-au lăsat cu „falca căzută”. Artista a postat imaginile aproape fără machiaj, purtând brățări colorate și ochelari de soare închiși, alături de o prietenă în piscină și o alta în fața unui tort aniversar.

Iar Billie a scris simplu „Moreeeee” la descrierea imaginilor, adăugând câteva emoji-uri amuzante.

Dar lucrurile au luat o întorsătură complet diferită când imaginile au ajuns pe rețeaua X. parcă unii oameni pur și simplu nu se pot abține să nu caute defecte.

„A îmbătrânit până la 30 de ani atât de repede, sfinte riduri.” – Utilizator anonim pe platforma X

Și nu s-a oprit aici. Alții au continuat seria de critici. Cineva s-a întrebat „Nu vi se pare că îmbătrânește?”, în timp ce o a treia persoană a scris răutăcios că artista „arată deja de 40 de ani”.

Presiunea constantă asupra aspectului fizic

Nu e prima dată când alegerile ei vestimentare stârnesc discuții aprinse. Să ne amintim de momentul din 2021, când a apărut pe coperta British Vogue ca o blondă fatală, într-un corset decoltat, cu jartiere și ciorapi, inspirată de Marilyn Monroe. Recent, ea a mai publicat o fotografie cu un top negru petrecut, asortat cu o fustă, care a strâns aprecieri, dar și speculații. Un fan chiar a sugerat: „Poate parfum? Simt că asta se potrivește cu brandingul parfumului ei”.

Numai că o voce a rațiunii a ieșit la suprafață pe platforma Reddit, sancționând criticile recente privind corpul ei. Un fan a descris secțiunea de comentarii drept „jenantă”.

„Sunt uimit de aceste comentarii. Billie a spus de nenumărate ori că se simte inconfortabil să-și arate corpul din cauza acestor tipuri de reacții.” – Fan pe Reddit

Billie Eilish, care este urmărită de 124 de milioane de oameni pe Instagram, va împlini 25 de ani abia în luna decembrie. Până la următoarea ei apariție publică, rămâne deschisă o întrebare esențială pentru noi toate. Cât timp vom mai permite ca valoarea unei femei să fie măsurată în filtre, unghiuri perfecte și o tinerețe imposibil de conservat la nesfârșit?