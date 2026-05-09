Când o vezi pe Billie Eilish pe scenă sau pe covorul roșu, pare că deține controlul absolut asupra fiecărei mișcări și respiră încredere prin toți porii. Dar realitatea din spatele camerelor este mult mai complexă, iar artista în vârstă de 24 de ani tocmai a oferit detalii neașteptate despre viața cu sindromul Tourette și luptele ei cu imaginea corporală.

Efortul invizibil din spatele camerelor

Te-ai întrebat vreodată câtă energie consumăm doar pentru a părea „normale” în ochii celorlalți? Ei bine, în cel mai recent episod al podcastului „Good Hang” găzduit de Amy Poehler, cântăreața a explicat că depune o cantitate uriașă de efort pentru a-și ascunde simptomele când este filmată. Face „tot ce îmi stă în putere” pentru a suprima ticurile, purtându-se ca și cum ar fi perfect nemișcată de la cap până la piept.

Și exact asta e partea cea mai grea.

Această bătălie internă este doar temporară, pentru că, de îndată ce părăsește încăperea, simte nevoia „să le eliberez pe toate”. Ea a descris experiența ca având „gânduri intruzive” pe care gura ei este forțată să le rostească cu voce tare.

Frustrarea de a nu fi înțeleasă

Deși are ticuri vocale, a menționat că acestea sunt de obicei zgomote mici pe care le poate menține relativ silențioase. Iar aici intervine un detaliu pe care multe dintre noi îl pot înțelege: este „frustrant” când oamenii nu pricep cum funcționează cu adevărat afecțiunea.

Într-un material publicat recent de Theblast, se arată că artista a clarificat faptul că a avea mai multe ticuri la rând este „foarte normal” pentru ea și nu e ceva care să necesite ca oamenii să o întrebe constant dacă este bine.

Să fim sincere, reacțiile celor din jur pot fi mai dureroase decât afecțiunea în sine. A mărturisit că este „incredibil de jignită” atunci când mișcările ei involuntare sunt tratate ca o glumă. E un subiect despre care se vorbește tot mai des și în România, unde psihologii atrag atenția că neurodiversitatea nu ar trebui să mai fie un motiv de stigmatizare. Efortul intern necesar pentru a gestiona aceste mișcări în timpul unei conversații banale este „foarte epuizant”, un sentiment pe care l-a detaliat și în 2022, în emisiunea lui David Letterman, când a avut un tic chiar pe cameră. Acolo a explicat că, deși nu apar în timpul concertelor, ticurile sunt prezente zilnic.

Hainele largi și scutul emoțional

Dincolo de provocările neurologice, Billie a abordat și un alt subiect extrem de sensibil (mai ales în perioada adolescenței). Alegerea ei de a purta haine foarte largi nu a fost o simplă modă trecătoare, ci un scut necesar într-o perioadă în care se lupta cu probleme de alimentație.

Câștigătoarea premiului Grammy a recunoscut că alegerile ei vestimentare inițiale își aveau rădăcinile într-o „relație foarte, foarte toxică” cu propriul corp. Între noi fie vorba, e o ușurare imensă să te ascunzi uneori sub un tricou supradimensionat pentru a scăpa de privirile critice, nu-i așa? Cu timpul, însă, acest mecanism de apărare a evoluat într-o formă asumată de exprimare, influențată de icon-uri hip-hop precum Missy Elliott, Tyler, The Creator și Bloody Osiris.

O nouă iubire și reîntoarcerea la origini

Numai că viața ei personală atrage uneori la fel de multă atenție ca și muzica. Recent, a bifat prima apariție oficială pe covorul roșu alături de partenerul ei, Nat Wolff, la premiera din Los Angeles a noului ei film de concert 3D, „Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)”. Această lansare romantică a stârnit dezbateri online, unii fani numind comentariile ei anterioare despre identitatea sa drept „performative” și acuzând-o de „căutarea de a face pe plac” comunității queer pentru avantaje profesionale.

Dar Billie pare să își găsească echilibrul întorcându-se la lucrurile simple care o făceau fericită. Zilele trecute, a împărtășit cu cei 125 de milioane de urmăritori de pe Instagram o serie de imagini din copilărie, arătându-și admirația uriașă pentru Justin Bieber. A adăugat o descriere jucăușă: „Nu vorbiți cu mine.” Într-una dintre poze, o tânără Billie apare într-o rochie cu paiete și teniși Converse înalți, cu pereții dormitorului acoperiți complet de postere cu Bieber.

Aceste imagini nostalgice au fost postate la doar câteva zile după ce artista a urcat pe scenă alături de Justin Bieber în timpul setului său de la festivalul Coachella.