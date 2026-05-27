Alix Earle, o cunoscută creatoare de conținut, a trecut recent printr-un carusel emoțional după ce s-a întâlnit întâmplător cu fostul ei iubit, jucătorul de fotbal american Braxton Berrios. Tânăra nu s-a sfiit să împărtășească momentul de vulnerabilitate cu urmăritorii ei de pe TikTok, detaliind întreaga experiență în timp ce își făcea rutina de îngrijire a tenului seara.

Știm cu toatele momentul acela. Te întâlnești întâmplător cu omul cu care ai împărțit totul, încerci să fii relaxată și stăpână pe situație, dar de îndată ce ajungi acasă te prăbușești. Ai simțit vreodată că trebuie să pui o mască de femeie puternică în public, doar ca să realizezi că emoțiile neprocesate te lovesc exact când te aștepți mai puțin? Exact asta a pățit și Alix, demonstrând că dincolo de filtrele perfecte de pe internet, despărțirile dor la fel de tare pentru oricine.

O întâlnire aparent banală

Cei doi s-au despărțit în decembrie anul trecut, după o relație care a durat ceva timp și a început destul de discret. Alix, care a devenit faimoasă în 2020 documentându-și viața de studentă la Universitatea din Miami, l-a cunoscut pe sportiv la o petrecere în februarie 2023. Deși au mers împreună la Super Bowl și el a participat la absolvirea ei, tânăra a insistat luni de zile că sunt doar prieteni. Abia în iulie și-au făcut debutul pe covorul roșu la premiile ESPY, iar în noiembrie a confirmat oficial relația în podcastul „Call Her Daddy”. Acum, la câteva luni de la ruptură, inevitabilul s-a produs.

Într-un material amplu publicat marți, Theblast a relatat cum influencerița și-a descris ochii ca fiind „un pic umflați” în timp ce își aplica balsamul demachiant și povestea întâmplarea. La prima vedere, lucrurile au stat chiar bine între ei.

„A fost normal și bine și am glumit unul cu celălalt.” – Alix Earle, creator de conținut

Dar situația a luat o întorsătură ciudată din cauza unei simple fotografii. Un prieten comun a vrut să le facă o poză împreună, moment în care i s-a sugerat să facă și un cadru doar cu ea. Ea a povestit cum l-a dat la o parte în glumă pentru acea poză solo.

„A fost amuzant și distractiv, iar apoi nu a mai fost”, a recunoscut ea cu sinceritate. Iar de acolo, privirea ei a început să îl caute prin cameră tot restul serii. „a fost chiar groaznic să mă surprind făcând asta.”

Realitatea de după zâmbete

Aici intervine partea cu care rezonăm multe dintre noi. Să joci rolul fostei iubite relaxate cere o energie imensă, iar fațada nu rezistă la nesfârșit.

„Este greu când vezi pe cineva pentru o secundă și este distractiv și normal, dar asta este doar o doză din el, s-a terminat. Asta a început să mă lovească.” – Alix Earle, creator de conținut

Prietenele ei au observat imediat schimbarea de stare și au întrebat-o dacă plânge. Și da, a recunoscut că a cedat, pentru că uneori sentimentele scapă de sub control. „Uneori ești doar o fată și uneori pur și simplu îți curge apă din ochi”, a adăugat ea, normalizând ideea că e perfect în regulă să lași lacrimile să curgă. S-a dus acasă și a plâns alături de câinele ei până când s-a liniștit complet.

Alegerile de la ora cinci dimineața

Să fim sincere, procesul de vindecare nu e niciodată liniar. Ba chiar implică și decizii luate la ore total nepotrivite. Într-o apariție la emisiunea lui Drew Barrymore din luna martie, Alix a recunoscut că i-a dat mesaj fostului iubit la cinci dimineața, după câteva pahare. Noroc cu sora ei care a ajutat-o măcar să corecteze textul înainte de a apăsa butonul de trimitere.

„Dacă ai de gând să trimiți asta, măcar trimite cu toate cuvintele scrise corect”, i-a spus sora ei la acel moment. Deși a simțit o doză de încredere imediat după ce a trimis mesajul, dimineața i-a adus doar un sentiment teribil de regret.

Acum, preferințele ei romantice par să se fi schimbat destul de clar. A povestit recent că a ieșit la o întâlnire cu un băiat mai mare cu doar un an decât ea, dar experiența nu a fost pe gustul ei. „Nu pot să o fac din nou”, a decretat tânăra, explicând că simte nevoia de un partener mai matur care să aibă grijă de ea.

Numai că uneori socoteala de acasă nu se potrivește deloc. „Uneori apoi m-am dus prea departe în cealaltă extremă și sunt gen: «Bunicule!»”, a glumit ea pe seama diferențelor mari de vârstă pe care le-a explorat recent.

Zvonurile recente o dau împreună cu legendarul Tom Brady, în vârstă de 48 de ani, după ce au fost văzuți la o petrecere exclusivistă pe un iaht în St. Barts de Revelion.