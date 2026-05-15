Fostul star din „Vanderpump Rules”, DJ-ul James Kennedy, se pregătește să devină tată alături de o nouă parteneră misterioasă. Vestea a luat pe toată lumea prin surprindere, dar mai ales pe fosta lui iubită, Ally Lewber, care a rupt în sfârșit tăcerea la doar câteva luni de la despărțirea lor tumultuoasă.

Faptul că el a mers mai departe atât de repede nu anulează motivele reale pentru care relația voastră nu a funcționat.

Surpriza și momentul de claritate

Invitată în podcastul „Sheananigans” găzduit de Scheana Shay, o altă figură cunoscută din universul Bravo, tânăra de 30 de ani a recunoscut că informația a luat-o pe nepregătite. Mai ales că starul de reality show, în vârstă de 34 de ani, și-a ținut viața personală departe de ochii curioșilor în ultimul an. Așa cum a relatat Theblast recent, noua iubită a lui Kennedy nu este o persoană publică și cei doi formează un cuplu de doar șapte luni.

„Primul meu gând a fost pur și simplu de șoc, pentru că nu știam… Adică, am văzut poza aceea, dar nu știam că are o iubită. Și apoi, și am fost ceva de genul, «Uau». Dar am fost cu adevărat șocată și de faptul că efectiv am zis «Ok». Și apoi chiar nu mi-a păsat.” – Ally Lewber, fosta iubită a lui James Kennedy

Știm cu toate că o astfel de detașare vine de obicei după ce realizezi că ați avut drumuri complet diferite. Iar Ally a explicat exact acest lucru. Kennedy își dorea copii imediat, în timp ce ea încă încerca să își dea seama ce vrea de la viață. Ba chiar a menționat că el are tendința de a se mișca foarte repede cu partenerele sale, înainte de a le ura numai bine noilor părinți.

Umbrele trecutului și reacția publicului

Numai că internetul nu a fost la fel de iertător ca fosta iubită. Utilizatorii de pe rețelele sociale și-au exprimat imediat îngrijorarea, postând comentarii precum „Săracul copil” sau „Gânduri și rugăciuni pentru acest bebeluș înger care nu și-a ales tatăl”.

De unde vine toată această panică? Din istoricul extrem de problematic al viitorului tătic.

În decembrie 2024, Kennedy a ținut prima pagină a ziarelor după ce a fost arestat de poliția din Burbank, California, în urma unei presupuse dispute domestice chiar cu Lewber. Un martor a declarat autorităților că l-a văzut pe DJ fiind agresiv cu Ally, împingând-o și aruncând-o la pământ după o petrecere. El a fost eliberat ulterior pe o cauțiune de 20.000 de dolari.

Și lucrurile nu se opresc aici. În martie 2025, el a stârnit un val de critici uriaș după ce a pozat alături de controversații frați Andrew și Tristan Tate. Deși a cerut scuze public susținând că nu le cunoștea convingerile, Tristan Tate l-a atacat dur pe fosta platformă Twitter, acuzându-l că minte și că „știa EXACT” cine sunt.

Acum, cuplul se pregătește pentru noul capitol, după ce au împărtășit vestea cu cercul lor intim la o petrecere tematică.