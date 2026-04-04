Fostul supermodel Kim Alexis, unul dintre chipurile iconice ale anilor ’80, a lansat recent un avertisment care a pus pe gânduri multă lume. Ea susține că mișcarea body positivity, deși pornită din intenții bune, poate aluneca foarte ușor într-o zonă „nesănătoasă”. Declarația vine ca un șoc pentru mulți, într-o perioadă în care acceptarea de sine este promovată intens.

O voce din altă epocă

Să fim clari, Kim Alexis nu este o persoană oarecare. Ea vine dintr-o lume cu reguli complet diferite, cea a modei din anii ’80 și ’90. O lume în care standardele de frumusețe erau rigide, aproape tiranice, iar presiunea de a menține o siluetă anume era imensă pentru oricine activa în industrie. Perspectiva ei este, așadar, a cuiva care a trăit la extrem cealaltă față a monedei – obsesia pentru un corp considerat „perfect”.

Iar când o astfel de voce vorbește, mesajul capătă o altă greutate. Nu este vorba despre un critic din exterior, ci despre cineva care a fost în epicentrul industriei care, ani la rând, a dictat ce înseamnă să fii frumos. V-ați gândit vreodată cum vede un fost supermodel această nouă mișcare?

Body positivity, o sabie cu două tăișuri?

Conceptul de „body positivity” încurajează oamenii să-și iubească corpul indiferent de formă, mărime sau culoare. O idee minunată, nu-i așa? Numai că Alexis atrage atenția asupra unei posibile capcane. Ea avertizează că această acceptare necondiționată poate deveni, în anumite cazuri, „nesănătoasă”.

Dar ce înseamnă, mai exact, acest „nesănătos”? fostul model sugerează că, în numele acceptării de sine, unele persoane ar putea ajunge să ignore probleme reale de sănătate sau sfaturile medicilor. E drept că mișcarea a ajutat enorm la combaterea tulburărilor de alimentație și la îmbunătățirea sănătății mintale, însă Alexis pare să se teamă de o interpretare greșită a mesajului central.

Pe bune, e o linie fină aici.

Granița fragilă dintre iubire de sine și risc

Declarația ei redeschide o dezbatere mai veche și extrem de sensibilă. Pe de o parte, avem lupta împotriva standardelor nerealiste de frumusețe (o luptă absolut necesară), iar pe de altă parte, avem realitățile medicale și riscurile asociate cu anumite stiluri de viață. Avertismentul lui Kim Alexis se plasează exact la intersecția acestor două lumi.

Nu este vorba despre a critica aspectul fizic al cuiva, ci despre a sublinia că iubirea de sine ar trebui să includă și grija pentru sănătatea pe termen lung. Când acceptarea se transformă în scuză pentru a ignora recomandările medicale, atunci, conform viziunii sale, mișcarea își pierde scopul benefic și intră în zona de risc.

Un mesaj care stârnește valuri

clar, o astfel de afirmație nu putea trece neobservată. Cuvintele unui fost supermodel, o emblemă a unei ere trecute, au capacitatea de a stârni controverse puternice. Mulți susținători ai mișcării body positivity ar putea interpreta declarația ca pe un atac sau o neînțelegere a principiilor de bază, care se concentrează pe sănătatea mentală și pe combaterea discriminării bazate pe greutate (cunoscută și ca „fat-shaming”).

Și totuși, alții ar putea vedea în spusele ei un strop de pragmatism necesar. Până la urmă, avertismentul lui Kim Alexis nu este despre a judeca, ci despre a atrage atenția asupra unei posibile derive. O derivă în care acceptarea se poate confunda, periculos de ușor, cu renunțarea la grija pentru propria sănătate fizică.