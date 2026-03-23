Fotbalistul Jorginho Frello a lansat acuzații dure la adresa pazei cântăreței Chappell Roan, susținând că un agent de securitate a făcut-o pe fiica sa vitregă de 11 ani să plângă. Fata, Ada, este fiica actorului Jude Law și a cântăreței Catherine Harding. Incidentul a avut loc la un hotel din São Paulo, Brazilia, unde artista și familia fotbalistului erau cazate.

Acuzațiile fotbalistului Jorginho Frello

Într-o postare pe Instagram, Jorginho Frello a descris incidentul ca fiind o „situație foarte supărătoare”. Totul a început cu entuziasmul fetei, care este o mare admiratoare a artistei. „În această dimineață, fiica mea s-a trezit incredibil de entuziasmată, a făcut chiar și un afiș pentru că era atât de fericită să vadă o artistă pe care o admiră cu adevărat, sau pe care o admira”, a scris fotbalistul.

Dar cum s-a ajuns de la bucurie la lacrimi? „Din coincidență, stau la același hotel cu această artistă”, a continuat el. „În timpul micului dejun, artista a trecut pe lângă masa lor. Fiica mea, ca orice copil, a recunoscut-o, s-a entuziasmat și a vrut doar să se asigure că este într-adevăr ea… A trecut pur și simplu pe lângă masa cântăreței, s-a uitat pentru a confirma că este ea, a zâmbit și s-a întors să stea cu mama ei. Nu a spus nimic, nu a cerut nimic.”

Recomandari Otrăvire cu cianură: O patroană de restaurant, acuzată de 2 crime la 18 ani distanță

Un zâmbet s-a transformat în lacrimi

Ce a urmat a fost complet disproporționat.

Jorginho a povestit cum un agent de securitate a intervenit într-un mod total nejustificat. „Un agent de securitate corpolent a venit la masa lor în timp ce încă luau micul dejun și a început să vorbească într-o manieră extrem de agresivă atât cu soția mea, cât și cu fiica mea, spunând că nu ar trebui să-i permită fiicei mele să «lipsească de respect» sau să «hărțuiască» alte persoane.”

Situația a escaladat rapid. „A spus chiar că va depune o plângere împotriva lor la hotel, în timp ce fiica mea de 11 ani stătea acolo în lacrimi”, a adăugat fotbalistul. „Fiica mea a fost extrem de zdruncinată și a plâns mult.”

Recomandari Brooklyn Beckham și Nicola Peltz, ofertă uriașă de la Hulu pentru un documentar exploziv

El a subliniat că înțelege perfect ce înseamnă expunerea publică. „Trăiesc cu fotbalul, expunerea publică și oameni cunoscuți de mulți ani și înțeleg foarte bine ce înseamnă respectul și limitele. Ceea ce s-a întâmplat acolo nu a fost asta. A fost doar un copil care admira pe cineva.”

Replica lui Chappell Roan nu a întârziat

După ce postarea lui Jorginho a devenit virală, Chappell Roan a răspuns duminică printr-un videoclip pe Instagram, oferind propria versiune a faptelor. Artista a ținut să clarifice un aspect esențial încă de la început. „Voi spune doar partea mea de poveste despre ce s-a întâmplat astăzi cu o mamă și un copil care au fost implicați cu un agent de securitate care nu este paza mea personală”, a declarat Roan.

Mai mult, ea susține că nici măcar nu a fost conștientă de prezența lor. „Nici măcar nu am văzut o femeie și un copil”, a continuat ea. „Adică, nimeni nu a venit la mine, nimeni nu m-a deranjat, stăteam pur și simplu la micul dejun în hotelul meu.”

Recomandari KFC lansează Pickle Puffer geaca umplută cu castraveți murați și saramură

Numai că lucrurile stau puțin diferit ei. „Cred că aceste persoane erau cazate și ele la hotel”, a adăugat ea, subliniind: „Nu i-am cerut agentului de securitate să meargă și să vorbească cu această mamă și acest copil, nu am făcut-o.”

„Nu urăsc copiii – e o nebunie”

Roan a criticat acțiunea agentului de pază, considerând-o abuzivă și nefondată. „Ei nu au venit la mine. Nu făceau nimic. Este nedrept ca paza să presupună pur și simplu că cineva nu are intenții bune, când nu are niciun motiv să creadă asta, pentru că nu a fost luată nicio măsură.”

Văzând valul de critici online, artista a simțit nevoia să clarifice și atitudinea sa față de fani. Să fim serioși, ce artist și-ar ataca fanii? „Nu urăsc oamenii care sunt fani ai muzicii mele. Nu urăsc copiii – asta e o nebunie.”

În final, Chappell Roan a transmis un mesaj direct familiei afectate (familia fotbalistului Jorginho Frello). „Îmi pare rău pentru mamă și copil că cineva a presupus ceva, că ați face ceva, și că… dacă v-ați simțit inconfortabil, asta mă întristează foarte tare. Nu meritați asta.”