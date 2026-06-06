Hailey Bieber tocmai a adunat peste 1,3 milioane de aprecieri pe Instagram cu o serie de fotografii alb-negru în costum de baie. Fanii s-au grăbit să îl declare pe Justin Bieber un bărbat norocos, însă dincolo de pozele virale se ascunde o direcție cu totul nouă pentru brandul ei de frumusețe.

Te-ai gândit vreodată de câte ori ți-ai agresat tenul doar ca să scapi de un coș apărut de nicăieri? Fix despre asta este vorba aici. Dincolo de estetica perfectă de pe internet, fondatoarea Rhode recunoaște că a făcut exact aceleași greșeli de îngrijire pe care le făceam și noi în liceu, distrugându-și bariera protectoare a pielii.

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Dincolo de fotografiile perfecte

Așa cum relatează Theblast într-un material publicat recent, modelul a strâns rapid laude pentru estetica imaginilor sale de la piscină. Secțiunea de comentarii a explodat rapid. Un fan a scris „Ești un bărbat atât de norocos!!!!” etichetându-l pe Justin Bieber, în timp ce alții au lăsat mesaje precum „Înger la propriu” sau „Suuuperbă”.

Și totuși, dincolo de aceste reacții, Hailey a folosit descrierea „Vara @rhode” pentru a pregăti terenul pentru următoarele lansări ale companiei sale.

Brandul lansat în 2022 a devenit un succes uriaș tocmai pentru că promovează o piele hidratată și sănătoasă.

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Lecțiile de frumusețe învățate pe propria piele

Iar aici intervine partea cu adevărat interesantă pentru noi. Când vine vorba de propriul ei ten, Hailey a recunoscut cu sinceritate că nu a știut mereu ce face. Să fim serioase, câte dintre noi nu au exagerat cu penseta la începutul anilor 2000?

„îmi doresc ca în adolescență să nu-mi fi pensat sprâncenele atât de subțiri!” – Hailey Bieber, Fondator Rhode

Numai că sprâncenele nu au fost singura problemă. Tentația de a trata acneea prin metode agresive a fost la fel de mare și pentru ea. Până la urmă, toate am crezut la un moment dat că produsele dure sunt singura salvare.

„și aș vrea să nu fi crezut că soluția pentru a scăpa de coșuri sau de orice acnee era să o usuci și, practic, să-ți arzi pielea.” – Hailey Bieber, Fondator Rhode

Modelul a explicat că obișnuia să creadă că aplicarea acidului salicilic în cantități mari era cea mai rapidă soluție pentru imperfecțiuni.

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Ce pregătește brandul Rhode

Dar cum arată rutina ei acum, după ce a învățat din aceste greșeli? Se pare că accentul cade masiv pe hidratare și pe stimularea tenului prin tehnici blânde.

„Ideea mea de lux în frumusețe ar fi tratamentele faciale. Asta este ceva pe care aș cheltui mai mult. Un tratament facial grozav, sau iubesc masajul facial, iubesc instrumentele, nu le folosesc tot timpul, dar dacă am timp suplimentar seara voi folosi o mască, instrumente, cum ar fi gua sha.” – Hailey Bieber, Fondator Rhode

Pe lângă îngrijirea tenului, compania are în plan să se extindă într-o direcție nouă, dar fără a lansa un parfum clasic. Discuțiile au început deja pentru o linie de arome corporale.

„Nu vreau să fie doar un parfum tradițional. Sunt interesată să fac parfum de corp în poate mai multe iterații diferite, cum ar fi cremă de corp, spray-uri.” – Hailey Bieber, Fondator Rhode

Când vor ajunge aceste noi produse de corp pe piață și sub ce formă exactă. Până atunci, poate ar fi cazul să punem deoparte tratamentele agresive anti-acnee și să îi oferim tenului nostru puțin mai multă blândețe în seara asta.