Covorul roșu a fost mereu locul unde se nasc marile controverse vestimentare. Numai că apariția rapperiței GloRilla la cea de a 52 a ediție American Music Awards a dus discuția la un cu totul alt nivel. Îmbrăcată într-o ținută galbenă extrem de decupată, artista a atras imediat toate privirile și mii de comentarii.

GloRilla did a quick video with "Fits From The Streets" and she looks radiant 😍💛 #AMAs

De ce o simplă rochie stârnește atâtea patimi

Gândește-te puțin la presiunea pe care o simțim noi, femeile, în fiecare zi legat de felul în care arătăm. Ei bine, înmulțește asta cu un milion. Dincolo de paiete și blițuri, reacțiile virulente la adresa artistei ne arată exact cât de dură este lupa sub care sunt judecate alegerile noastre vestimentare. Nu este vorba doar despre un top galben, ci despre dreptul de a te simți bine în pielea ta fără să fii pusă la zid.

Iar lucrurile nu sunt deloc noi pentru ea. În luna martie, artista s-a confruntat cu o avalanșă de zvonuri nefondate despre o presupusă sarcină. Atunci a ales să răspundă fix prin modă, postând imagini într-un compleu minuscul care îi lăsa abdomenul la vedere.

Detaliile care au aprins internetul

Articolul publicat recent de Theblast menționează că vedeta a sosit la eveniment purtând un top tip bandeau cu bretele structurate în jurul gâtului și o fustă maxi cu talie joasă. Dar acum, chiar era nevoie de atâta dramă online?

Un clip postat pe Instagram a strâns peste 30000 de aprecieri în doar trei ore. Și totuși, secțiunea de comentarii a devenit rapid un câmp de luptă.

Unii au criticat coafura, comparând-o cu un look celebru al lui Beyoncé de pe coperta albumului B-Day.

„fireste ea mereu copiază pe cineva. O copie ieftină.” – Utilizator anonim, Platforma X

Apoi au urmat discuțiile despre fața ei, unii acuzând filtre sau intervenții estetice.

„Oh, a fost doar un filtru, ea nu și-a schimbat fața.” – Comentator, Instagram

Între critici dure și complimente sincere

Până și tatuajele ei au fost luate la bani mărunți, cineva spunând că tatuajul de pe piept trebuie să fie îndepărtat. Imaginează-ți să îți spună un străin pe internet ce să faci cu propriul corp. O altă persoană a decretat pur și simplu că ținuta arată ieftin, în timp ce altcineva a nuanțat, spunând că ea însăși arată bine, doar că rochia nu îi flatează forma.

Din fericire, au existat și voci care i-au luat apărarea. Fanii i-au lăudat silueta tonifiată, subliniind că este într-o formă excelentă.

„Culoarea aceea arată radiant pe ea, și este frumoasă și strălucește.” – Fan, Rețele de socializare

Bijuteriile au salvat mult din aspectul final, cu brățări aurii suprapuse, lanțuri în talie și cercei candelabru masivi.

GloRilla a dovedit și la Coachella, când a apărut alături de Sexxy Red în pantaloni scurți roșii, că știe să închidă gura cârcotașilor. Atunci a întrebat retoric care dintre ei a început acel zvon. Ce ținută va alege pentru următoarea apariție publică și dacă publicul va învăța vreodată să privească o femeie fără să îi analizeze fiecare centimetru de piele.