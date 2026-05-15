Știi momentul acela când probezi un costum de baie nou și te întrebi dacă nu cumva e prea îndrăzneț pentru plaja aglomerată? Imaginează-ți cum este să faci această alegere direct pentru coperta Sports Illustrated. Alix Earle tocmai a bifat o etapă majoră în carieră, devenind vedeta ediției Swimsuit 2026, însă apariția ei într-un bikini auriu minuscul a stârnit o adevărată furtună pe rețelele sociale.

Iar asta ne arată, încă o dată, cât de repede suntem judecate pentru alegerile noastre vestimentare. Dincolo de strălucirea copertei și de estetica impecabilă, reacțiile publicului scot la iveală o presiune imensă legată de felul în care femeile aleg să își expună corpul.

O campanie care a testat apele

Nu este prima dată când alegerile ei atrag atenția masivă a publicului. La începutul acestui an, influencerița a generat un val de reacții cu o campanie promoțională atipică pentru linia ei de skincare, Reale Actives. Atunci a pozat într-o rochie mulată, în nuanța pielii, sub o ploaie simulată. Pozele au devenit virale, demonstrând că știe exact cum să creeze imagini cu un puternic impact vizual.

Acum, pentru fotografia principală a revistei, Earle a purtat un costum de baie auriu strălucitor, realizat dintr-un material asemănător catifelei. Partea de sus, în stil triunghi, a prezentat cupe extrem de mici și bretele subțiri, în timp ce slipul asortat a completat ținuta cu un panou frontal îngust și legături delicate în lateral. Așa cum relatează Theblast într-un articol publicat recent, postarea oficială de pe Instagram a explodat, strângând rapid peste 423.000 de aprecieri și aproape 2.000 de comentarii.

Reacții împărțite în mediul online

Fanii au fost rapizi în a-și arăta susținerea pentru această apariție curajoasă.

„Senzațional. Dat pe spate de această copertă… felicitări.” – Urmăritor anonim, Instagram

Un alt admirator a completat seria de laude numind apariția „Uluitoare, uimitoare, iconică”. Dar nu toată lumea a fost impresionată de estetica aleasă pentru ședința foto. Unii critici au taxat dur natura revelatoare a costumului de baie.

„Îmbracă-te cu ceva, te rog.” – Utilizator anonim, Instagram

Ba chiar un alt comentator a adăugat sec: „E mediocră”.

Culisele unei ședințe foto exotice

Dincolo de controversele stârnite de copertă, Earle a oferit fanilor o privire în culisele ședinței foto din Botswana. Într-un carusel cu 20 de imagini, ea a apărut purtând un bikini cafeniu cu detalii cu șireturi pe laterale, asortat cu o pereche de cizme. La evenimentul oficial de lansare a revistei, influencerița a continuat seria ținutelor curajoase, alegând o rochie mini din croșet auriu, cu franjuri metalice și un design aproape complet decupat la spate.

Până la urmă, stilul personal rămâne o alegere intimă, indiferent de zgomotul de fond din online. Discuția despre limitele modei de plajă continuă să împartă internetul în două tabere, iar decizia finală privind acceptarea acestor tendințe ultra-minimaliste aparține exclusiv consumatorilor.