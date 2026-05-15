Dr. Jennifer Ashton, fostă prezentatoare a emisiunii Good Morning America, a publicat imagini „înainte și după” în costum de baie, la vârsta de 57 de ani. Surpriza? Cântarul arată exact la fel în ambele poze, deși au fost făcute la patru luni distanță, iar corpul ei s-a transformat vizibil.

Gândește-te la de câte ori ne-am lăsat moralul distrus de un simplu număr pe cântar. Ei bine, mesajul ei lovește fix în această obsesie a noastră. Faptul că poți arăta și te poți simți complet diferit la aceeași greutate demonstrează că starea de bine și tonusul muscular la menopauză nu au nicio legătură cu kilogramele. Aici e o lecție uriașă pentru noi, femeile, care încă mai credem că tinerețea se măsoară doar în măsura de pe eticheta blugilor.

Secretul din spatele imaginilor

Cum scrie Hellomagazine într-un reportaj publicat recent, transformarea medicului american nu a apărut din senin. În 2024, Jennifer a lăsat în spate cariera de la ABC News tocmai pentru a-și lansa propria companie de wellness, Ajenda. Dincolo de ecran, viața ei personală a fost marcată de provocări masive. A trecut printr-un divorț în 2017 după o căsnicie de 21 de ani cu chirurgul Robert Ashton Jr., urmat de moartea tragică a acestuia la doar o lună distanță. S-a recăsătorit abia în noiembrie 2022 cu Tom Werner.

Recomandari Adevarul despre cel mai faimos par din lume. Ce decizie regreta Jennifer Aniston

Iar acum, imaginile postate de ea arată o femeie care și-a recăpătat complet puterea. În fotografiile respective, Jennifer pozează în costume de baie negre dintr-o piesă. Prima a fost făcută în decembrie 2025, iar a doua în aprilie 2026.

„Aceeași greutate. Iată de ce nu prioritizez numărul de pe cântar.” – Dr. Jennifer Ashton, fondatoare Ajenda

Și să fim serioase, fix de asta aveam nevoie să auzim.

„Sunt fericită cu felul în care arăt în ambele fotografii, dar cu a doua fotografie, sunt și mai fericită de cum mă simt. Și sincer, la 57 de ani, asta înseamnă mai mult pentru mine decât ar fi însemnat acum 20 de ani.” – Dr. Jennifer Ashton, fondatoare Ajenda

Fără scurtături și diete magice

Dar cum a ajuns la acest rezultat? Medicul pune totul pe seama unui program dezvoltat alături de antrenorul Korey Rowe.

„Această fază nu este menținere și nu este un platou. Este progresie. Nimic din toate astea nu a venit de la un antrenament magic, o stivă de suplimente, un truc sau o reinventare dramatică de ianuarie. A venit din lucrurile plictisitoare și provocatoare.” – Dr. Jennifer Ashton, fondatoare Ajenda

Ca medic ginecolog, specialist în obezitate și nutriționist, ea subliniază că femeile peste 50 de ani trebuie să schimbe strategia. Nu e vorba de un declin implicit, ci de o abordare bazată pe forță, sănătate metabolică și flexibilitate. „Nu avem nevoie de trucuri sau exagerări. Avem nevoie de un plan”, explică ea, refuzând promisiunile nerealiste din industria dietelor.

Recomandari S-a aflat adevarul despre silueta lui Margot Robbie la 36 de ani. Imaginile care au uimit internetul

Programul ei promite o structură clară pentru sănătatea metabolică. Întrebarea care ne macină acum este alta. Care sunt, mai exact, acele „lucruri plictisitoare” din rutina ei zilnică pe care le putem face și noi acasă, fără bugetul unei vedete de televiziune? Așteptăm ca noul ei proiect să dezvăluie exact acești pași practici în lunile următoare.