Gândește-te puțin la ultimul tricou pe care l-ai cumpărat. H&M, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața de fashion, a decis să reducă masiv comenzile de producție din Bangladesh, orientându-se spre India. Sute de fabrici sunt în alertă, iar mii de locuri de muncă atârnă, la propriu, de un fir de ață.

De ce ne-ar păsa nouă, aici, în România, de ce se întâmplă la mii de kilometri distanță? Pentru că realitatea din spatele etichetelor pe care le purtăm zilnic devine tot mai greu de ignorat. Când un gigant își mută producția, efectul de domino lovește direct în viețile unor femei exact ca noi, care își câștigă pâinea la mașina de cusut. Și, până la urmă, ne arată cât de fragil este întregul sistem de fast-fashion pe care ne bazăm garderoba de zi cu zi.

Sute de fabrici în pericol de închidere

Să ne uităm un pic în urmă. Grupul suedez produce în Bangladesh încă de la începutul anilor 1980. Pentru această țară, industria textilă nu este doar o afacere oarecare, ci un colac de salvare economic necesar pentru milioane de familii.

Dar lucrurile se schimbă brusc. Așa cum arată datele publicate recent de Wwd, brandul reduce treptat comenzile de la mai mult de o jumătate de duzină de fabrici, ca parte a unui plan mai larg de reducere a producției.

„Am furnizat îmbrăcăminte gata confecționată pentru H&M de mulți ani, dar am fost informați că cumpărătorul va începe să reducă comenzile începând cu luna iunie. Încă mai avem câteva comenzi în curs.” – Director general, furnizor afectat

Iar disperarea antreprenorilor locali este absolut palpabilă. Multe companii funcționează cu o capacitate de aproape 50% bazată exclusiv pe comenzile acestui brand global. Faisal Samad, director al Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Îmbrăcăminte din Bangladesh, atrage atenția asupra responsabilității corporative. El spune clar că „cel puțin un an de preaviz ar trebui acordat dacă intenționează să întrerupă relațiile de afaceri”.

Valuri de concedieri și căldură extremă

Și nu e doar Bangladesh. În Myanmar, peste 1.000 de muncitori din industria confecțiilor din orașul Yangon își vor pierde locurile de muncă la sfârșitul lunii iunie. fabrica Kings Rich Fashion, care produce haine pentru același grup, se închide pur și simplu pe fondul scăderii drastice a comenzilor, o consecință a loviturii de stat militare din 2021.

Imaginează-ți cum e să lucrezi într-o hală încinsă, la 37 de grade Celsius, fără aer condiționat. Asta se întâmplă chiar acum în Bangladesh, unde fabricile opresc ventilatoarele din cauza tăierilor de energie provocate de conflictul din Iran. Femeile cad din picioare lângă mașinile de cusut.

„Cu o căldură atât de dureroasă, mulți lucrători se îmbolnăvesc de transpirație abundentă, amețeli, greață, crampe și leșin.” – Kalpona Akter, director executiv Bangladesh Center for Worker Solidarity

Numai că nici în zona de lux lucrurile nu sunt mai roz. În Italia, angajații brandului Alexander McQueen au ieșit recent în stradă, protestând față de tăierea a 54 de locuri de muncă. Sindicatele au numit protestul ca fiind unul extrem de reușit, cu o rată de participare uriașă. Apropo de greve, Curtea Internațională de Justiție tocmai a decis că dreptul la grevă este protejat la nivel global. O victorie rară, dar importantă pentru oamenii care ne fac hainele.

Ce urmează pentru industria modei

Un sfat de la noi? Data viitoare când mergi la cumpărături și vezi o bluză la reducere, gândește-te o secundă la drumul ei până pe umeraș. Decizia finală privind restructurările gigantului suedez și soarta miilor de angajate din Asia se va contura în următoarele săptămâni, odată cu tăierile efective programate pentru luna iunie. Până atunci, rămâne complet neclar cine va plăti, de fapt, prețul real pentru un tricou ieftin.