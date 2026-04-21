Harry Styles și Zoë Kravitz și-au dus stilul de cuplu coordonat la un alt nivel, de data aceasta la Londra. Dincolo de ținutele impecabile, un detaliu a atras atenția tuturor: un inel masiv cu diamant pe degetul actriței, stârnind imediat speculații.

Stil coordonat pe străzile din Londra

Pentru o plimbare prin orașul său natal, Styles a ales o jachetă Harrington bleumarin cu fermoar și pantaloni asortați. Și-a completat look-ul cu perechea sa preferată de teniși albi de la Vans. Iar Kravitz a optat pentru o cămașă albă delicată și un trenci kaki-gri, lăsat lejer legat pentru a-i evidenția decolteul, peste o pereche de pantaloni maro și mocasini în aceeași nuanță.

Detaliile care fac diferența

Numai că, la o privire mai atentă, adevărata coordonare stă în accesorii. Amândoi au purtat șepci de baseball bleumarin, a lui Zoë fiind un model „Boy Next Door” de la brandul Idea. E drept că aceeași marcă produce și șapca lui Harry cu mesajul „Techno Is My Boyfriend”. Pentru un look incognito complet, au adăugat și ochelari de soare: Styles cu modelul său iubit de aviator de la Jacques Marie Mage, iar Kravitz cu ochelarii săi ovali, negri, care au devenit o semnătură personală. Ba chiar și gențile erau purtate la fel, pe umărul drept – a lui o geantă maro împletită, a ei o poșetă din piele gri-porumbel, asortată cu trenciul.

Recomandari Kate Middleton o onorează pe Regina Elisabeta la 100 de ani cu bijuterii de suflet

Inelul care a furat toate privirile

Și totuși, piesa de rezistență a fost alta. V-ați fi așteptat la asta? În timp ce Harry a rămas fidel inelului său de pe degetul mic, Zoë a afișat un inel mare cu diamant pe degetul inelar stâng. Cum vine asta?

Actrița este ambasador pentru creatoarea de bijuterii Jessica McCormack și îi poartă des piesele, însă acesta este, de departe, cel mai spectaculos de până acum.

Un cuplu, un singur stilist?

Apariția nu este deloc o surpriză.

Recomandari Cei 4 designeri britanici care au definit stilul Reginei Elisabeta a II-a

De-a lungul relației lor, care este relativ nouă, cei doi și-au dezvoltat un stil de cuplu „his and hers” (al lui și al ei – un fel de brand personal) care i-a urmărit peste tot în lume. La Roma, de exemplu, s-au afișat în ținute confortabile în culori neutre, în timp ce la New York au căzut de acord asupra unui cod vestimentar bazat pe bleumarin și denim. Indiferent unde se află în lume, Harry Styles și Zoë Kravitz par mereu în armonie datorită stilului lor vestimentar bine coordonat.