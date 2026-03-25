Ducesa Sophie este considerată, nu de puține ori, una dintre cele mai bine îmbrăcate femei din familiile regale. La 61 de ani, soția Prințului Edward continuă să inspire, iar o ținută anume, purtată în 2022, rămâne un etalon de stil și eleganță atemporală.

O apariție metalică la Jubileul de Platină

Vorbim despre o rochie rose gold cu aspect metalic, purtată la Jubileul de Platină al Reginei Elisabeta a II-a. Pe 3 iunie 2022, la Serviciul Național de Recunoștință de la Catedrala St. Paul, Sophie (pe atunci Contesă de Wessex și în vârstă de 57 de ani) a arătat impecabil.

Rochia, un model numit ‘Alessia’ de la brandul preferat de regalități Suzannah London, a fost o alegere elegantă. Avea mâneci bufante tridimensionale și o croială care urmărea discret linia corpului. Iar detaliul de la spate, o fundă delicată, completa perfect designul feminin. Ducesa a accesorizat totul la perfecțiune cu cercei lungi, un clutch în aceeași nuanță și o pălărie fascinator asortată.

Modestie și autoironie fină

Dar dincolo de ținutele impecabile, ce o face pe Sophie atât de apreciată? Poate modestia cu care își privește propriul stil.

La un eveniment de modă din 2018, ducesa a remarcat cu umor: „Nu pot pretinde că palmaresul meu în modă a fost întotdeauna la fel de bun ca astăzi, dar știți, învățăm în timp.”

O declarație plină de onestitate.

Inspirație de la Hollywood și Iordania

Trei ani mai târziu, în 2021, în timpul unui eveniment cu British Fashion Council, ea a oferit o perspectivă interesantă asupra stilului regal britanic. Hai să vedem cum gândește. „Marea Britanie este o insulă – deși o insulă mare – și dacă te uiți la ce au purtat femeile din familia regală de-a lungul generațiilor, ele au făcut declarații de modă uriașe reflectate de pe țărmuri străine, iar asta este ceea ce ajută la crearea stilului nostru.”

Și când vine vorba de inspirație personală, lucrurile stau destul de clar. Întrebată pe cine admiră cel mai mult pentru stil, Sophie a răspuns fără ezitare: „Angelina Jolie – mereu cred că arată uimitor – și, si, Regina Rania a Iordaniei arată întotdeauna uluitor.”

Chiar dacă rochia rose gold a fost purtată la 57 de ani, stilul Sophiei este o dovadă clară că eleganța nu are vârstă, purtând-o cu aceeași grație și în al șaptelea deceniu de viață.